El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, expresó su solidaridad con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas, quien ha sido hostigado y acosado por simpatizantes del fujimorismo.

“ Mi solidaridad con el magistrado Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE, frente a las amenazas que sigue recibiendo . Todo mi apoyo para él y su familia. Basta de violencia. Democracia es respeto”, escribió Corvetto en su cuenta de Twitter.

El funcionario público se pronunció así luego de que se diera a conocer que la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima ha solicitado a la Policía Nacional reforzar la seguridad de la casa de Salas Arenas.

El Ministerio Público tomó esa decisión por dos motivos. El primero tiene que ver con las protestas y plantones que se han realizado frente a la vivienda de la máxima autoridad electoral, y que han sido organizados por seguidores de Fuerza Popular.

La otra razón fue una captura de pantalla con mensajes de WhatsApp en donde se puede leer que amenazan con secuestrar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

“Se observa una coordinación para fomentar acciones en su contra en su domicilio personal, lo que atentaría contra su integridad física, libertad y tranquilidad personal, familiar, pues en dichos mensajes se propone ‘secuestrarlo’ o ‘bombardear’ su domicilio”, dice el documento de la Fiscalía.

“Se dispone oficiar a la Región Policial Lima a fin de que la comisaría del sector tome conocimiento de estos hechos (los actos de acoso y amenazas) y en acción preventiva se constituya en el acto o efectúe rondas policiales por inmediaciones del domicilio del magistrado Jorge Luis Salas Arenas, presidente del JNE”, se agrega.

Corvetto fue agredido en Club Regatas Lima

Al igual que Jorge Salas Arenas, Piero Corvetto también viene siendo acosado. De hecho, el último sábado 26 de junio, el jefe de la ONPE denunció que había sufrido un ataque físico y verbal cuando estaba en el Club Regatas Lima, ubicado en Chorrillos.

“Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. La seguridad del club no me ha brindado los datos del agresor”, escribió en su cuenta de Twitter.

Ante esta situación, el JNE, IDEA Internacional, Uniore, la Defensoría del Pueblo, así como el jefe de la misión de observación electoral de la OEA, Rubén Ramírez, y la primera ministra, Violeta Bermúdez, han mostrado su rechazo a esta agresión.

Publicación de Piero Corvetto.

