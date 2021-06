El presidente del Club Regatas, Jaime Cornejo Bustillo, habría minimizado la agresión verbal y física que sufrió el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, el último sábado 26 de junio.

De acuerdo con una revelación de El Foco, Cornejo sostuvo que el máximo representante del organismo electoral “debe saber que en este momento está en el ojo de la tormenta”, y restó importancia a la denuncia hecha en el Club Regatas, en Chorrillos.

“A mi me hace mucho ruido que el señor haya tenido un incidente, entre comillas, cierto o no cierto, anteriormente. Él sabe que está, en este momento, en el ojo de la tormenta. No solo en el Club Regatas, sino en cualquier lugar donde él vaya a almorzar le van a faltar, probablemente, el respeto. Salir con sus hijos y venir al club cuando la situación está tan complicada, en mi humilde forma de pensar, ha sido orquestado por el señor Corvetto para tener la cobertura mediática que tiene en este momento, victimizarse y decir que está siendo agredido ”, se escucha en un audio difundido por El Foco.

Corvetto publicó en sus redes sociales fotos del agresor, un hombre que llevaba puesta una camisa azul y una chompa celeste. Pidió también, a través de dos hashtags, que cese la violencia y que haya tolerancia. “La democracia es respeto”, sentenció.

Por su parte, la Junta Calificadora y de Disciplina del Club Regatas informó que tomará acciones contra el asociado que agredió a Corvetto; no obstante, para el presidente de la asociación, esto solo sería “una cortina de humo”.

“ Eso es una cortina de humo . Por lo tanto, dilata el tema que lo tiene complicado, que son las denuncias que tiene en su contra de la entrega de los padrones electorales que están reclamando en este momento al Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE ”, acotó.

Cabe mencionar que diversas autoridades nacionales e internacionales condenaron la agresión a Piero Corvetto.

El titular de la ONU en Perú, Igor Garafulic, mostró su solidaridad y condenó “de la manera más enérgica” los actos violencia cometidos contra la autoridad electoral. Del mismo modo, el Ministerio Público informó que ya se encuentra haciendo las diligencias del caso.

“Dejemos de discutir entre nosotros. Tratemos de ver cuál es la mejor manera para resolver el tema. Ya sacamos un comunicado que ha sido recomendado por nuestro asesor de crisis. Trabajaremos en el Consejo Directivo. No sigamos nosotros mismos creándonos una situación complicada porque no vamos a ninguna parte, vamos a tratar de serenarnos. Yo estuve presente en el tema. Se puede decir que he sido casi testigo de los hechos. Para mí, esto ha sido completamente orquestado por el señor Corvetto ”, añadió Jaime Cornejo.

Dato

Jaime Cornejo Bustillo postuló, sin éxito, como regidor a la Municipalidad de Miraflores por el Partido Popular Cristiano (PPC) en las elecciones regionales y municipales 2018. El PPC, por medio de la abogada Lourdes Flores Nano, apoya actualmente la candidatura de Keiko Fujimori y respalda la versión de un supuesto fraude en los últimos comicios para la segunda vuelta.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.