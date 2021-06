El virtual presidente electo Pedro Castillo sorprendió en la noche del sábado 26 de junio cuando, en un mitin en la Plaza San Martín, pidió que Julio Velarde se mantenga como presidente del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Un día después, Pedro Francke, integrante del equipo técnico del docente chotano, se pronunció y precisó que ya están coordinando una reunión con Velarde. Además, indicó que el anuncio es una “señal fuerte de que se va a mantener” la actual política monetaria.

“S e está coordinando, efectivamente, una reunión con el señor Velarde para conversar con él , porque esto, desde luego, tiene que considerar muy particularmente sus propios deseos”, declaró Francke el diálogo con Latina.

“Creo que la propuesta de plantearle a Julio Velarde una prolongación de su mandato implica una señal fuerte en el sentido de que se va a mantener esta política monetaria. Nosotros ya hemos dicho explícitamente que el tema de metas de inflación, de tratar de evitar que el dólar se dispare, de apoyar financieramente a las empresas en momentos de crisis, era una política adecuada”, agregó.

También manifestó que “señalar directamente a Julio Velarde como la persona que ha encabezado esta política (monetaria) en los últimos años es algo que refuerza ese mensaje y, en ese sentido, da tranquilidad a los inversionistas, que es algo que a nosotros nos parece muy importante en este momento para poder acelerar el crecimiento económico y la generación de empleo , que es lo que nos parece prioritario”.

No obstante, tendrán que convencer a Velarde, ya que hace unos días el presidente del BCR, durante la presentación del reporte de inflación, descartó continuar en su cargo.

“Este no sé si será mi último reporte de inflación, me parece que es el penúltimo. Los presidentes nuevos, o nuevo gobierno que han asumido el Banco Central entran entre setiembre y noviembre, yo entré en octubre. No (sobre si se quedará), ya estuve un tiempo bastante largo, podría quedarme un tiempo hasta que nombren al nuevo presidente, pero sería una cuestión de meses”, comentó.

¿Qué exactamente dijo Pedro Castillo sobre Velarde?

“No somos comunistas, somos democráticos, respetamos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana. Somos respetuosos de esta Constitución y, en ese contexto, pido al doctor Julio Velarde que su trabajo sea permanente en el Banco Central de Reserva. Es necesario no solo para tranquilidad económica, sino para abrir las puertas a las grandes inversiones que tienen que darse democráticamente, con reglas claras”, fueron las expresiones de Pedro Castillo durante un mitin que realizó en la Plaza San Martín, en Cercado de Lima.

Luego, confirmó su postura en su cuenta de Twitter: “Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCRP. Por ello, nuestra voluntad de ratificar al doctor Julio Velarde como presidente de esta importante institución”, publicó.

