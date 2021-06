El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) condenó las agresiones contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en medio de la incertidumbre por los resultados finales de la segunda vuelta electoral.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el instituto hizo un llamado a la calma a toda la ciudadanía y exhortó a que no haya más hostigamientos contra los integrantes de los distintos organismos electorales.

“ (IDEA Internacional) condena las inaceptables agresiones físicas y verbales contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE . Reitera su llamado a la calma e invoca el cese de los actos de hostigamiento a los miembros de los organismos electorales, la prensa y líderes políticos y de opinión. La intolerancia es incompatible con la vida en democracia”, se lee en el pronunciamiento.

Del mismo modo, la entidad pide a las autoridades correspondientes a sancionar a los responsables de estos actos e hizo un llamado a rechazar las noticias falsas, las cuales aseguró que crean un “clima hostil”.

“ Remarca la importancia de combatir la proliferación de noticias falsas y desinformación que crea un clima hostil y socava la credibilidad de la democracia y sus instituciones . Hace un llamado a la ciudadanía a expresar su rechazo frente a estas conductas antidemocráticas”, agrega IDEA Internacional.

Comunicado de IDEA Internacional. Foto: captura

Corvetto denuncia agresión

El último sábado 26 de junio, Corvetto denunció que fue agredido física y verbalmente por un sujeto al que no pudo identificar. Este hecho ocurrió dentro del Club Regatas Lima, en el distrito de Chorrillos.

“Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. La seguridad del club no me ha brindado los datos del agresor”, manifestó el jefe de la ONPE a través de su cuenta de Twitter.

Junto a su publicación, adjuntó fotos del agresor, un hombre que llevaba puesta una camisa azul y una chompa celeste. Pidió también, que cese la violencia y que haya tolerancia. “La democracia es respeto”, sentenció.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.