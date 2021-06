El Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo administrador de justicia electoral del país, logró recomponerse al incorporar a Víctor Rodríguez Monteza como magistrado, luego de la salida de Luis Carlos Arce. Con este ingreso, el Jurado logra quorum para seguir resolviendo las apelaciones de pedidos de nulidad de actas de votación de los comicios presidenciales.

El presidente del JNE, Jorge Salas, aseguró que las artes interruptivas no prosperarán en el actual proceso de segunda elección presidencial y que su institución cumplirá con entregar oportunamente los resultados.

“La justicia electoral no puede quedar paralizada ni bloqueada y menos aún en esta fase del proceso en que tenemos deberes sagrados que cumplir con la colectividad, previstos en el artículo 176 de la Constitución, que tienen que ver con la oportunidad de presentar los resultados electorales”, advirtió Salas luego de tomarle el juramento a Rodríguez Monteza.

El nuevo magistrado del JNE asume el cargo porque es suplente de Arce: ambos fueron elegidos en el 2020 por los fiscales supremos del Ministerio Público cuando se tuvo que designar a su representante en el máximo organismo electoral.

Un día antes, Rodríguez Monteza había enviado oficios a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y al mismo Salas, alegando dudas sobre el sustento legal de su ingreso al JNE. Esto porque Arce había comunicado su declinación y fue suspendido porque el cargo es irrenunciable en un proceso electoral. Sin embargo, el suplente ya aceptó.

Las audiencias por apelaciones de nulidades se retoman mañana, lunes, según la programación del JNE. Esperan acabar estos casos la próxima semana. Falta decidir sobre unos 260 pedidos de Fuerza Popular, que pretenden anular votos de ciudadanos en lugares donde Perú Libre logró amplia ventaja.

Sin embargo, siguen los diversos ataques a esta entidad, que buscan evitar que cierre el proceso y proclame como presidente electo a Pedro Castillo.

Con la salida de Arce, se dio un retraso a la resolución de las apelaciones. Al no tener quorum necesario, de cuatro magistrados según la ley, el Jurado no podía volver a sesionar. Por eso, se buscó una solución con prontitud, ya que el tiempo juega en contra: en espera están los procesos de transferencia del Gobierno antes del 28 de julio.

Investigado. JNJ pide destitución de Arce como fiscal. Foto: difusión

Otro juez en la mira

Otro intento de complicar más un cierre del proceso electoral se dio contra el magistrado del JNE Jorge Rodríguez Vélez, elegido en ese cargo por las facultades de derecho de las universidades privadas del país.

Un sector de dueños de universidades-empresa, agrupados en la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior (Fipes), impulsó un pronunciamiento en el que le quitarían la confianza a Rodríguez Vélez. Esta entidad está presidida por Juan Manuel Ostoja, gerente general de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), de Raúl Diez Canseco, quien apoya a Keiko Fujimori.

El exministro y excongresista aprista Jorge del Castillo ya anunciaba ese retiro de confianza desde el miércoles 23 y pedía la salida de Rodríguez Vélez del JNE, lo que volvería a dejar al Jurado sin quorum y, por tanto, paralizaría su función otra vez.

“Ha trascendido que las universidades privadas afiliadas a la Fipes y ASUP han retirado la confianza a su representante en el JNE, Jorge Rodríguez Vélez. Debe declinar siguiendo el ejemplo del Dr. Luis Arce Córdova, quien ha denunciado parcialización y fraude”, tuiteó Del Castillo el miércoles último.

Otro intento. Desde el miércoles 23, Del Castillo anunciaba retiro de confianza al magistrado del JNE Jorge Rodríguez Vélez de parte de las universidades. Al no lograr que los centros más importantes se sumen, solo salió un pronunciamiento del Fipes, que preside un subordinado de Raúl Diez Canseco, quien apoya a Keiko Fujimori. Foto: captura del Twitter oficial de Jorge del Castillo

Al día siguiente, en la conferencia en la que aliados de Fujimori abogaban por que el Gobierno pida a la OEA (Organización de Estados Americanos) una auditoría a las elecciones, Del Castillo insistió con ese caso: “Evidentemente, el señor Rodríguez Vélez queda descolocado porque no representa correctamente el sentir de los que fueron los que lo han nombrado. Entonces, si se produce esta segunda baja en el Jurado de Elecciones, bueno, estamos ante un argumento más porque creo que eso francamente descalifica seriamente”, comentó.

Poco después, la ASUP le aclaró: “El representante ante el JNE por las universidades privadas ha sido elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Por tanto, no habiendo sido elegido por ASUP, no corresponde intervenir en las decisiones ya adoptadas”.

Según diversas fuentes, los impulsores de un comunicado contra Rodríguez Vélez no lograron respaldo de las universidades no lucrativas más importantes. Al no lograr esto, solo salió un pronunciamiento de Fipes en el que exhorta al magistrado a “actuar con justicia” y que en “caso contrario presentar su inmediata declinación al cargo”.

Rodríguez Vélez además ha sido víctima de plantones de grupos fujimoristas que han ido hasta su casa a hostilizarlo, según denunció él mismo en una audiencia reciente del JNE.

En el 2016, este magistrado reconoció que fue socio del abogado aprista Humberto Abanto, hoy abogado de Keiko Fujimori, pero aseguró que eso no afectaba su independencia. También integró la comisión de indultos en el gobierno aprista. De allí la impresión de Del Castillo, quien considera que ha cambiado en su comportamiento.

‘Cuellos Blancos’

Arce deja el JNE para enfrentar un proceso en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por su vínculo con los ‘Cuellos Blancos’. En un audio se le escucha hablar con el entonces juez supremo César Hinostroza, quien le pide apoyar al político chalaco Raúl Odar, de las canteras de Chimpum Callao, en una controversia que tenía en su agrupación.

La JNJ notificó a Arce del informe de su magistrado Guillermo Thornberry, que recomienda la destitución del saliente miembro del JNE como fiscal. La entidad ha programado para este 5 de julio la vista de esa causa.

Otra arremetida contra las elecciones es la emprendida por el expresidente del Poder Judicial Javier Villa Stein, quien busca anular las elecciones con un recurso judicial. El Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima ha declarado improcedente su demanda de amparo contra el JNE y la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), donde solicita declarar nula segunda vuelta. Empero, el caso puede ser apelado.

Villa Stein. Su demanda no tuvo éxito en primera instancia. Foto: difusión

Sobre Rodríguez Monteza, reemplazo de Arce, también pesan cuestionamientos por sus vinculaciones con los ‘Cuellos Blancos’. Sin embargo, se espera que cumpla con su función en el JNE, ya que fue designado suplente en el 2020. De salir él, le correspondería asumir al fiscal supremo Pablo Sánchez. Empero, esto traería otro retraso más.

De este modo, el máximo ente de justicia electoral del país busca retomar el paso en medio de varias apelaciones y corriendo contra el tiempo para llegar a cerrar el proceso electoral.

La palabra

Ione Belarra - Ministra DDSS, España

“Perú celebró (...) elecciones libres, transparentes y democráticas según todos los observadores internacionales. Es fundamental para la estabilidad del país una pronta finalización del proceso con todas las garantías, pero sin retrasos injustificados o maniobras dilatorias”.

Jefe de la ONPE fue agredido, Fiscalía investiga

Los ataques a autoridades por la situación electoral siguen escalando. En el Club Regatas, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, fue agredido por un hombre no identificado. Trascendió que habría sido una persona en estado de ebriedad y se estaría aclarando lo sucedido. Sin embargo, el Ministerio Público anunció que la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos inició diligencias. La fiscal Luz Vargas Salazar solicitó al club imágenes de las cámaras de seguridad y el cuaderno de ingreso para identificar al agresor.

Por su parte, Rubén Ramírez, jefe de la Misión OEA en el Perú, condenó enérgicamente el hecho y se solidarizó con Corvetto.

