El asesor legal de Perú Libre, Aníbal Torres, aseguró que el virtual presidente electo Pedro Castillo y el líder del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, “están totalmente distanciados”. Señaló, además, que no van a proteger a las personas que tengan problemas por resolver en el Poder Judicial.

“ Ahora, ellos (Castillo y Cerrón) están distanciados totalmente. El que ha ganado las elecciones es Pedro Castillo”, declaró Torres en diálogo con Cuarto Poder, para luego decir que el profesor cajamarquino se alejará de “todos aquellos que están cuestionados en la justicia”.

“ Que resuelvan sus problemas judiciales . Nosotros de ninguna manera vamos a proteger ni tolerar a estas personas que están cuestionadas”, agregó. También dijo que el maestro rural ha deslindado “una y mil veces” de Vladimir Cerrón.

“En este proceso están enfrentadas dos personas: la señora Keiko y el señor Pedro Castillo. Él no tiene ni siquiera una denuncia policial. Este rondero va a ir a ocupar Palacio de Gobierno y la señora Keiko tiene que ir donde Vladimiro Montesinos no quiere que vaya”, prolongó.

“El poder de Castillo está en la población”

Torres Vásquez también les pidió a los abogados de Fuerza Popular que “defiendan con la verdad” y que si afirman que hubo fraude que presenten la prueba y “no sigan mintiendo”.

Asimismo, señaló que él es consciente del miedo que se infundió en la sociedad por parte de un sector de la prensa. “Pero ese miedo no caló a nivel nacional. Fíjense ustedes. Pedro Castillo ganó sin prensa. Por eso digo, el poder de Pedro Castillo ni siquiera está en la gente que lo rodea, están en la población”, manifestó.

Y, por último, concluyó: “De manera que, si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar, correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr. No es como en otras épocas en donde celebraban el golpe”.

