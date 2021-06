Pedro Castillo promete trabajar de la mano con las regiones

Zaida Tecsi

El candidato Pedro Castillo, se comprometió en un eventual gobierno suyo trabajar por la descentralización. El líder de Perú Libre se reunió con los gobernadores regionales del país en Cusco con quienes prometió trabajar en unidad.

Durante la clausura de la cumbre de gobernadores en el hotel Hilton, anunció que de ser proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) descentralizará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Hemos encontrado autoridades haciendo cola en el MEF. Abandonan sus despachos para ir a traer presupuesto y a veces no les dan. Vengo a decirles que no habrá descentralización si no se descentraliza el MEF. Tenemos que hacer que el dinero llegue a los centros poblados”, enfatizó.

Castillo también señaló que incrementará el presupuesto para los gobiernos regionales. “Como es posible que hablemos de descentralización si el 70% del presupuesto es para el gobierno nacional, ahora será el revés, más presupuesto para los gobiernos regionales y locales”, dijo.

En otro momento, el aún candidato, indicó que mantendrá sus promesas, una de ellas de modificar la constitución política. Planteará que los gobernadores regionales participen en la Asamblea Nacional Constituyente, el organismo que hará el cambio en la carta magna.

“Pido a ustedes como gobernadores sean los primeros convocados para que participen en la próxima Asamblea Constituyente para que en una Constitución que así lo diga el pueblo, la salud y educación sean derechos fundamentales”, agregó.

Mencionó que en un eventual gobierno suyo se declarará en emergencia la salud, educación y la agricultura. Castillo apuntó que esperará el pronunciamiento del JNE para dar más anuncios.

“Aun siendo un gobierno electo estamos a la espera de que el JNE diga la última palabra y lo que tenga que decir lo diré cuando tenga ese documento oficial porque hay mucho que trabajar”, puntualizó.

Postura de gobernadores

La clausura de la cumbre de gobernadores se desarrolló en la plaza mayor de la Ciudad Imperial. Castillo, junto a su vice presidenta, Dina Boluarte, participaron de la ceremonia.

El inca, interpretado por el actor Nivardo Carrillo, le dio la bienvenida, así como el gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente. El acto público fue observado por cientos de simpatizantes.

Carlos Rúa Carbajal, presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, sostuvo que tras los resultados de Onpe, Castillo es reconocido como el presidente virtual del Perú. Invocó a que el JNE proclame los resultados.

“Estamos más de 24 días preocupados, todos los gobernadores y el pueblo, necesitamos que tras los resultados de Onpe y también el JNE respete la voluntad popular. A nombre de los gobernadores, exigimos que el JNE termine en el tiempo más breve posible tal como corresponde sus funciones”, enfatizó.

El también gobernador regional de Ayacucho dijo que los votos de cada rincón deben respetarse. “Estamos exigiendo que la votación rural y urbana sea respetada porque la votación de un ayacuchano y uno de la capital tiene el mismo valor y se tiene que respetar”, añadió.

Sucesos de Castillo en Cusco

Cientos de simpatizantes de Pedro Castillo lo esperaron a la salida del hotel dónde se hospedó. Al lugar llegó la ex candidata al Congreso, Martina Portocarrero, quien interpretó su conocido tema, Flor de Retama.

En la plaza Mayor, durante la clausura, el grupo artístico Filigranas escenificó una escena vinculada el dominio español y la revolución de Túpac Amaru.

Castillo dijo que al asumir el gobierno invitará a los gobernadores a ponerse las zapatillas y sembrar árboles.