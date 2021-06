Tal como lo revelaron los audios, Vladimiro Montesinos contactó telefónicamente, desde la Base Naval del Callao, a Pedro Rejas y otras personas más con el objetivo de intentar alterar los resultados de la segunda vuelta para beneficiar a Keiko Fujimori.

Una investigación del medio IDL-Reporteros precisó que fueron 17 veces las que el exasesor de Alberto Fujimori hizo llamadas telefónicas a Rejas, excomando que estuvo vinculado a Fuerza Popular de 2009 al 2014.

En ese sentido, el portal dirigido por Gustavo Gorriti refirió que puede afirmar que lo dicho por la Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), respecto a que Montesinos Torres solicitó llamadas solo en dos fechas, es falso.

“ Montesinos no llamó dos veces a Pedro Rejas . Entre el 2 y el 24 de junio, Vladimiro Montesinos llamó 17 veces a Pedro Rejas desde el mismo número de la Base Naval, el 598-8023. Esas 17 llamadas significaron 12 conversaciones y cinco llamadas no contestadas”, se lee en el informe.

Asimismo, se precisó que el primer intercambio telefónico tuvo lugar el 2 de junio a las 5.24 p. m., es decir, días antes de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021. De igual modo, la última ocurrió apenas el último viernes 25 de junio a las 4.56 p. m .

Dichas llamadas se ejecutaron pese a que Montesinos Torres se encuentra en un Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) cumpliendo una condena de 25 años por la matanza de Barrios Altos.

¿Qué dijeron la Marina de Guerra y el INPE?

Mediante un comunicado, la Marina de Guerra y el INPE confirmaron que Vladimiro Montesinos solicitó autorización para hacer llamadas los días 10 y 23 de junio.

“ El 28 de mayo último, el interno Montesinos Torres solicitó autorización para llamar los días 10 y 23 de junio a su pareja , quien está debidamente identificada al igual que su número telefónico. La autorización fue concedida por el jefe del Cerec”, señalaron.

Además, dijeron que iniciarán una investigación y que, mientras esta dure, “el interno no podrá realizar ninguna llamada telefónica”.

Los ‘vladiaudios’

El excandidato presidencial Fernando Olivera presentó una serie de audios en los que Vladimiro Montesinos le dice a Pedro Rejas que contacte al abogado Guillermo Sendón porque este tendría una “llegada directa” a los magistrados del Pleno del JNE.

“Sería bueno que lo llames para que él pueda apoyar y, bueno, tiene que meter un poco de gasolina. Ya tú me entiendes, ¿no?”, manifiestó el exasesor fujimorista.

En otra de las grabaciones se hace referencia a Keiko Fujimori: “Yo qué gano con esto, nada. No me interesa, uy tampoco jamás les voy a pedir nada, simplemente estoy tratando de ayudar porque si no (...), la chica terminará presa … esa es la situación, ¿ya?”.

Keiko Fujimori es acusada a 30 años y 10 meses de prisión por el caso Cócteles (Odebrecht). En marzo de este año, el fiscal José Domingo Pérez presentó la imputación formal contra la lideresa de Fuerza Popular por los presuntos delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en proceso administrativo.

