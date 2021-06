Un grupo de personas se reunió en la plaza de Huamanga, en Ayacucho, para escuchar los audios de Vladimiro Montesinos, que fueron difundidos el último jueves 24 de junio por el excongresista Fernando Olivera.

El periodista Adrián Sarria de la Estación Wari fue quien compartió el video de este momento en la ciudad ayacuchana. En las imágenes se puede ver a decenas de ciudadanos observando una pantalla plana en la que se mostraron los audios del exasesor del dictador Alberto Fujimori.

“ Buena cantidad de gente escuchó los audios de Montesinos en la plaza de Huamanga, Ayacucho . Cuando los grandes medios no dan la cobertura necesaria, es el pueblo el que reparte la información. Nunca más válido el: ‘solo el pueblo salva al pueblo’. Bien, Ayacucho”, expresó Sarría en su cuenta de Twitter.

El hecho ocurrió la tarde del viernes 25 de junio y, según Sarría Muñoz, se trató de “una innovadora medida de protesta”.

Vladimiro Montesinos hizo llamadas para apoyar a Keiko Fujimori

Vladimiro Montesinos volvió a saltar a la palestra con unas grabaciones telefónicas en las que se le escucha coordinando para consumar un presunto fraude electoral a favor de la candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

“¿Yo qué gano en esto? Nada. No me interesa y tampoco jamás les voy a pedir nada. Simplemente e stoy tratando de ayudar porque, si no, se joden. La chica terminará presa … Esa es la situación, ¿ya?”, dijo.

Además, en los audios se dio a conocer que el exmilitar estaría buscando no aceptar un eventual triufno de Pedro Castillo en la segunda vuelta. Todo ello ocurrió pese a que Montesinos Torres cumple una condena de 25 años en la Base Naval del Callo, un reclusorio de máxima seguridad.

Vladimiro Montesinos llamó 17 veces a Pedro Rejas desde Base Naval

Tal como lo revelaron los audios, Vladimiro Montesinos contactó telefónicamente, desde la Base Naval del Callao, a Pedro Rejas y otras personas más con el objetivo de intentar alterar los resultados de la segunda vuelta para beneficiar a Keiko Fujimori.

Una investigación del medio IDL-Reporteros precisó que fueron 17 veces las que el exasesor de Alberto Fujimori hizo llamadas telefónicas a Rejas, excomando que estuvo vinculado a Fuerza Popular de 2009 al 2014.

En ese sentido, el portal dirigido por Gustavo Gorriti refirió que puede afirmar que lo dicho por la Marina de Guerra y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), con respecto a que Montesinos Torres solicitó llamadas solo en dos fechas, es falso.

La entidad naval aseguró que el exasesor pidió “autorización para llamar los días 10 y 23 de junio a su pareja, quien está debidamente identificada al igual que su número telefónico”.

