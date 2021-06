Luego de que Piero Corvetto denunciara haber sido atacado física y verbalmente por un sujeto no identificado, la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, reprobó lo ocurrido.

“Mi total rechazo a la agresión sufrida por el jefe de la ONPE, Piero Corvetto. Es inaceptable la violencia , más aun contra las autoridades electorales”, publicó en su cuenta de Twitter la jefa del gabinete ministerial.

En esa misma línea, Bermúdez Valdivia invocó a que las autoridades competentes se encarguen de indagar los hechos que tuvieron lugar la tarde de este sábado en las instalaciones del Club Regatas, en Chorrillos.

“Lo sucedido debe investigarse y sancionarse conforme a ley”, añadió la presidenta del Consejo de Ministros.

El titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) denunció que fue agredido por un sujeto al que no pudo identificar porque dicho club no le otorgó mayor información.

“ Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima . La seguridad del club no me ha brindado los datos del agresor”, escribió Corvetto en su cuenta de Twitter.

En la publicación, Corvetto Salinas incluyó fotografías de su atacante, un hombre que llevaba puesta una camisa azul y una chompa celeste. Además, pidió a través de dos hashtags que cese la violencia y que haya tolerancia. “La democracia es respeto”, exclamó.

Club Regatas iniciará acciones contra socio que agredió a jefe de la ONPE

Por su parte, tras lo ocurrido, la Junta Calificadora y de Disciplina del Club Regatas informó que tomará acciones contra el socio que agredió al jefe de la ONPE.

“Los hechos de violencia e indisciplina transgreden nuestro Estatuto y Reglamento de Disciplina, los que deben cuidar y respetar todo asociado, por lo que, como Junta Calificada y de Disciplina del club, hemos iniciado las acciones establecidas en nuestra normativa ”, se lee en el comunicado.

Asimismo, señalaron que lamentan lo ocurrido en sus instalaciones por ser temas que deberían resolverse en el ámbito privado y sin llegar a actos de “violencia innecesaria”.

“ Lamentamos profundamente que situaciones de discrepancia entre personas o grupos , que deberían resolverse con un cruce respetuoso y tolerante de posiciones en ámbitos privados, tengan que escalar a hechos de violencia innecesaria y de manera pública, exponiendo situaciones estrictamente de privados”, agregó.

No obstante, en el pronunciamiento, la Junta no dio a conocer el nombre de la persona que atacó al titular del organismo electoral. Corvetto Salinas refirió que no le brindaron los datos del sujeto.

