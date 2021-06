El Organismo de Naciones Unidas en Perú condenó esté sábado 26 de junio la agresión física y verbal que sufrió el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, en el Club Regatas por parte de un ciudadano aún no identificado.

A través de su cuenta en Twitter, el titular de la ONU en Perú, Igor Garafulic, dijo lo siguiente: “C omo representante de Naciones Unidas en el Perú, condeno de la manera más enérgica los actos de agresión y violencia cometidos contra el jefe de la ONPE. Mi solidaridad con él ”.

También hizo un llamado a la población para que mantenga la calma, el respeto y los valores democráticos en el marco de estas Elecciones Generales 2021 que disputaron Pedro Castillo, de Perú Libre y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en la segunda vuelta electoral el pasado 6 de junio.

“ Reiteramos el llamado a la calma, respeto y valores democráticos ”, escribió el Organismo de Naciones Unidas en Perú en la red social.

El Organismo de la Naciones Unidas en Perú se solidarizó con Piero Corvetto luego de haber sufrido una agresión. Foto: captura cuenta de Twitter.

Piero Corvetto denuncia agresión

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, a través de su cuenta de Twitter denunció este sábado la agresión de una persona en el interior del Club Regatas, ubicado en el distrito de Chorrillos. En su publicación añadió que la seguridad no le brindó datos del agresor.

“Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. La seguridad del club no me ha brindado los datos del agresor”, contó Corvetto en su red social.

En respuesta, la Junta Calificadora y de Disciplina del Club Regatas informó que tomará acciones contra el agresor que aún no ha sido identificado.

“Los hechos de violencia e indisciplina transgreden nuestro estatuto y reglamento de disciplina, los que deben cuidar y respetar todo asociado, por lo que, como Junta Calificada y de Disciplina del club, hemos iniciado las acciones establecidas en nuestra normativa“, se lee en el comunicado.

Denuncia de Piero Corvetto.

Misión de la OEA se solidariza con Corvetto

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Rubén Ramírez, a través de sus redes sociales, se mostró en contra de los actos de violencia contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

“Como jefe de la Misión de la OEA en Perú condeno enérgicamente la agresión que sufrió Piero Corvetto, jefe de la ONPE, esta tarde. Las diferencias deben ser resueltas por vías institucionales y nunca abrir la puerta a la violencia. Mi solidaridad con él”, escribió Ramírez en su cuenta de Twitter.

Publicación de Rubén Ramírez.

