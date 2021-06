La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que no otorgó ninguna autorización para habilitar un estrado en la plaza Bolognesi, en el Cercado de Lima, lugar donde se realizó el mitin de Fuerza Popular este sábado 26 de junio. El encuentro convocado por redes con el nombre de “Vigilia por la democracia” tuvo a la lideresa del partido, Keiko Fujimori, como principal atractivo.

La vigilia forma parte de la manifestación denominada “Respeta mi voto”, pese a que el objetivo de Fujimori es anular las mesas de sufragio en donde Pedro Castillo, candidato contendiente por Perú Libre, obtuvo mayor respaldo.

“Les informamos que el estrado habilitado esta tarde en la plaza Bolognesi no fue autorizado por la Municipalidad de Lima”, empieza por informar el tuit de la MML.

Tuit de la Municipalidad de Lima. Foto: Twitter @MuniLima

Añaden que “personal del Serenazgo acudió al lugar para evitar la instalación del mismo, pero los organizadores de la manifestación desacataron nuestro impedimento”.

En una segunda publicación, la municipalidad confiesa que no contaron con el apoyo de la Policía alrededor del lugar. “No obstante ello, aplicaremos las sanciones que correspondan”, se lee en el tuit.

Segundo tuit de la MML. Foto: Twitter @MuniLima

Keiko dejará una carta al presidente Sagasti solicitando auditoría internacional

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que acudirá este lunes 28 de junio a Palacio de Gobierno para intentar hablar con el presidente Francisco Sagasti y pedirle una auditoría internacional sobre el proceso electoral. Indicó que si no logra dialogar con el mandatario, dejará una misiva.

“Hoy anuncio que voy a enviar una carta dirigida al presidente de la República. Y esperamos que el candidato Castillo haga lo mismo. Nosotros no pedimos que nos favorezcan. Lo que queremos es que se analicen todas las irregularidades. Todas estas trampas que se han hecho en la mesa”, expresó Fujimori frente a sus simpatizantes en la plaza Bolognesi.

“Por eso, con todo respeto, me dirijo al presidente de la República. Señor Sagasti, mire, escuche las voces; no la mía, la de más de ocho millones de peruanos que queremos saber la verdad. El día lunes me acercaré a Palacio. Ojalá que tenga la posibilidad de conversar con usted. Y si no es así, le dejaré yo personalmente la carta solicitando una auditoría internacional”, agregó la hija del exdictador Alberto Fujimori durante su vigilia en la Plaza Bolognesi, en el Cercado de Lima.