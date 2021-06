La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció que este lunes 28 de junio acudirá a Palacio de Gobierno para intentar hablar con el presidente Francisco Sagasti y pedirle que solicite una auditoría internacional al proceso electoral. Y si no se puede conversar con el mandatario, señaló que le dejará una misiva.

“Hoy anuncio que voy a enviar una carta dirigida al presidente de la República. Y esperamos que el candidato Castillo haga lo mismo. Nosotros no pedimos que nos favorezcan. Lo que queremos es que se analicen todas las irregularidades. Todas estas trampas que se han hecho en la mesa”, expresó Fujimori frente a sus simpatizantes en un mitin llevado a la cabo en la Plaza Bolognesi.

“Por eso, con todo respeto, me dirijo al presidente de la República. Señor Sagasti, mire, escuche las voces, no la mía, la de más de ocho millones de peruanos, que queremos saber la verdad. El día lunes me acercaré a Palacio. Ojalá que tenga la posibilidad de conversar con usted. Y si no es así, le dejaré yo personalmente la carta solicitando una auditoría internacional”, agregó.

La hija del exdictador Alberto Fujimori dio estas expresiones en un mitin que llevó a cabo en la Plaza Bolognesi, en Cercado de Lima, como parte de la manifestación denominada “Respeta mi voto”, a pesar de que lo que busca Keiko Fujimori es anular mesas de sufragio en donde Pedro Castillo tuvo mayor respaldo.

“Esperamos que el presidente Sagasti, en este compromiso y en este deber constitucional que tiene, haga y acoja este pedido. Y que no sea solo nuestro, sino que sea también del señor Castillo, porque esto será lo mejor para los 30 millones de peruanos”, prolongó.

Fujimori se suma así a sus aliados políticos, quienes el jueves 24 de junio anunciaron que le iban a solicitar al presidente Sagasti que le pida a la Organización de los Estados Americanos (OEA) una auditoría internacional del proceso electoral.

Keiko Fujimori se contradice

Con este pedido, Keiko Fujimori contradice la expresión que dio el viernes 11 de junio. Aquella vez le pidió al jefe de Estado que se mantenga al margen de los comicios.

“El presidente Sagasti no debe interferir en mi legítimo derecho a defender nuestros votos. Él tiene la obligación constitucional de ser imparcial y mantenerse al margen del proceso electoral”, escribió la lideresa de Fuerza Popular en su Twitter

“El presidente no genera calma, todo lo contrario. La cancha no está pareja. Existen actores externos que están vulnerando la voluntad popular. Nosotros seguiremos defendiendo nuestro derecho voto a voto”, agregó.

Publicaciones de Keiko Fujimori del 11 de junio.

