El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), Rubén Ramírez, rechazó de manera contundente la agresión física y verbal que sufrió el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, cuando estaba en el Club Regatas Lima, en Chorrillos.

“Como jefe de la Misión de la OEA en Perú condeno enérgicamente la agresión que sufrió Piero Corvetto, jefe de la ONPE, esta tarde . Las diferencias deben ser resueltas por vías institucionales y nunca abrir la puerta a la violencia. Mi solidaridad con él”, escribió Ramírez en su cuenta de Twitter.

Fue el mismo Corvetto quien denunció en sus redes sociales que había sido víctima de un ataque. “Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima. La seguridad del club no me ha brindado los datos del agresor ”, indicó el funcionario público.

El 24 de junio, la Misión de la OEA ya se había pronunciado contra las manifestaciones que se estaban llevando a cabo frente a las casas de las autoridades electorales. De hecho, un grupo de simpatizantes fujimoristas se había acercado a la residencia de Corvetto el domingo 13 de junio para hostigarlo.

“Rechazamos las manifestaciones que se han realizado en los domicilios particulares de los miembros de las autoridades electorales y que violentan su derecho a la privacidad. Estas conductas son inaceptables en una democracia”, había manifestado la Misión en un comunicado.

Defensoría del Pueblo condena ataque

La Defensoría del Pueblo también ha expresado su condena a la agresión que ha sufrido el jefe de la ONPE por parte de un ciudadano al que no pudo identificar.

“Rechazamos categóricamente los actos de violencia cometidos contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE. Demandamos que se investiguen los hechos y se sancione al responsable. Reiteramos que debe reforzarse su seguridad personal”, señaló la entidad en Twitter.

