Fiscalía realiza diligencias en Club Regatas para identificar a agresor de Piero Corvetto

La Fiscalía se encuentra en las instalaciones del Club Regatas, en Chorrillos, a fin de indagar sobre la agresión perpetrada por un socio contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

“El Ministerio Público a través del Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chorrillos realiza diligencias en las instalaciones del Club Regatas para identificar al agresor del jefe de la ONPE, Piero Corvetto ”, publicó la entidad dirigida por Zoraida Ávalos en su cuenta de Twitter.

Fiscalía se encuentra en estos momentos en el Club Regatas. Foto: captura Twitter

Este sábado, Corvetto Salinas denunció que fue agredido física y verbalmente en el Club Regatas por una persona de la que no le brindaron referencias.

“ Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima . La seguridad del club no me ha brindado los datos del agresor”, precisó el titular de la ONPE en su cuenta de Twitter.

En la publicación agregó dos fotografías de su atacante, un hombre que llevaba puesta una camisa azul y una chompa celeste.

Club Regatas inició acciones contra socio que agredió a Piero Corvetto

Tras lo ocurrido, la Junta Calificadora y de Disciplina del Club Regatas informó que tomará acciones contra el asociado que ejecutó actos de violencia contra la autoridad electoral.

“Los hechos de violencia e indisciplina transgreden nuestro Estatuto y Reglamento de Disciplina, los que deben cuidar y respetar todo asociado, por lo que, como Junta Calificada y de Disciplina del club hemos iniciado las acciones establecidas en nuestra normativa ”, se lee en el comunicado.

Pese a lamentar los hechos suscitados en sus instalaciones, la Junta no dio a conocer el nombre de la persona que arremetió contra Piero Corvetto.

Organismos nacionales e internacionales condenaron agresión a jefe de la ONPE

Luego de que el titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales hizo público su denuncia, diversos organismos nacionales e internacionales condenaron lo que vivió.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió un comunicado para reprochar dicho atentado en contra de la integridad de Piero Corvetto.

“ Condenamos el acto de violencia y agresión en contra del jefe de la ONPE, Piero Corvetto . En una sociedad basada en principios democráticos, los actos de acoso y hostilización contra las autoridades electorales del país deben cesar inmediatamente”, expresó en Twitter.

De igual forma, la Defensoría del Pueblo se pronunció para reprobar la agresión física y verbal que sufrió la mencionada autoridad del sistema electoral peruano.

“Rechazamos categóricamente actos de violencia cometidos contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE”, indicó en su cuenta de Twitter la entidad dirigida por Walter Gutiérrez.

A estos se sumó la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Perú, que también desaprobó el suceso que atravesó el jefe de la ONPE.

“ Como representante de Naciones Unidas en el Perú, condeno de la manera más enérgica los actos de agresión y violencia cometidos contra el jefe de la ONPE. Mi solidaridad con él“, expuso Igor Garafulic, representante de ONU Perú, en sus redes sociales.

