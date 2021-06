Fernando Olivera cuenta detalles de cómo fue contactado por el comandante Pedro Rejas Tataje para entregarle los audios y el video sobre la presunta participación de Vladimiro Montesinos en un intento de fraude para favorecer a Keiko Fujimori, sobornando a magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

¿Cómo se contactó con el comandante Rejas?

Prácticamente todos los días se difunden audios de uno y otro personaje, y nadie pregunta cómo salió ni le da otra motivación más allá del contenido de la información, pero ahora, cuando de por medio están Montesinos y la mafia fujimorista, lo cuestionan, dicen que es un libreto y dudan de la veracidad. Son estrategias de la mafia para desvirtuar el contenido... A mí me buscó un oficial de alto rango en retiro del Ejército. Inicialmente tenía resistencia en atender esa llamada, pero me dijo que era urgente y decidí saber qué pasaba. El miércoles lo recibí en mi casa y así conocí por primera vez al comandante Rejas.

Pero sabía quién era...

Yo no lo conocía ni sabía quién era. Y al ver el material me pareció gravísimo, evalúo su credibilidad y cuál es la trayectoria del comandante Rejas. Y tomé la decisión de difundirlo, no podía encubrirlos.

¿Le preguntó sus vínculos con Montesinos y el fujimorismo?

Sí. Es un comando del Ejército que participó en el rescate de la residencia del embajador japonés. Era mayor. En esa época vio a Montesinos de lejos en uno de los ensayos para el rescate. En 1998 lo pasaron a retiro de manera sorpresiva. Transcurrido el tiempo, Delgado Aparicio lo contactó para organizar movilizaciones en una campaña, y en Ayacucho logró un gran evento porque tenía gran ascendencia en los comités de autodefensa, pues los había formado. Por eso Alberto Fujimori lo conoce, y desarrolla una relación con él e incluso viajó a Chile varias veces cuando estaba esperando su extradición. Estuvo con ellos en la primera derrota de Keiko Fujimori en el 2011. Formó Fuerza Popular. Tuvo relación directa con Alberto Fujimori y también con Kenji.

Una persona de mucha confianza de los Fujimori...

Sí, pero luego se desvincula y postuló en el partido de Acuña, luego armó un movimiento regional en Ica, y en la primera vuelta de este proceso estuvo apoyando a George Forsyth. Y para la segunda vuelta lo llamó Kenji para que los apoye.

¿Le dijo cómo conoció a Montesinos?

Tuvo contacto con él cuando Fujimori estaba en Chile. Montesinos lo llamó porque quería hablar con él por un teléfono encriptado, pero eso no prosperó. El primer contacto después de tiempo fue para hacerle llegar aportes a Keiko a raíz del debate, que le hizo llegar a través de su cuñado conocido como Shushupe.

¿Y se lo entregó a Keiko?

No a Keiko. Aparentemente a través de Kenji, pues su relación es con él y con Alberto Fujimori. Y luego viene la llamada de Montesinos que se escucha en el audio que presentamos.

Montesinos habla de una propuesta inicial pero que no le hicieron caso. ¿A qué se refiere?

Le pregunté si tuvo un contacto anterior, y me contó lo de los aportes para el debate. Pero no sé, igual podría ser otra cosa, o Montesinos pudo haber estado operando con otros y el comandante Rejas no sabía, porque es evidente que en la Base Naval Montesinos hace lo que le da la gana, pues así como habló con él, también lo hizo con Sendón.

Usted dijo que mientras conversaba con su informante, le entró una llamada de Keiko, eso es un indicio de que ella está al tanto de todo, ¿no?

Fue de Kenji. Por error en canal N dije Keiko. Incluso lo grabamos.

¿El comandante Rejas le dijo si había informado a Kenji de la reunión con Sendón para pagar a jueces del JNE?

Por eso se hace la secuencia. El comandante Rejas me dijo que el 10 de junio lo llamó Montesinos, y que al día siguiente se reunió a primera hora con Kenji; y de pronto salió la información del acuerdo del JNE para ampliar el plazo para la presentación de las nulidades, que es lo que quería el fujimorismo. Y ahí vino la denuncia oportuna del IDL y el Jurado dio marcha atrás. Pero ya se sabía que el planteamiento vino por parte de Arce, que fue mencionado en las grabaciones. No es creíble la versión del Jurado de que no conocían la ejecutoria del Tribunal Constitucional porque los acuerdos se toman en base a informes previos.

¿Cree que estas acciones pudieron tomarse a espaldas de los Fujimori?

No. Es una mafia. Allí saben todo Alberto, Keiko, Kenji; todos juegan dentro de la organización criminal.

¿Ha vuelto a hablar con el comandante Rejas?

Hablé con él después de la presentación y está preocupado por su familia. Cuando convocamos a la conferencia mencionando a Montesinos, ya estábamos con vigilancia. Me reportaron que había algunos elementos extraños en la cuadra de mi casa. El comandante Rejas me hizo el mismo reporte.

¿Presentó ya la denuncia a la Fiscalía?

Estoy tratando de contactarme porque todo es virtual. Pero la Fiscalía de oficio podría abrir una investigación. Yo pondré a disposición las grabaciones. Debería haber una investigación formal en donde se cite a todos los involucrados.

¿Montesinos puede seguir teniendo poder?

Ha tenido mucha gente sometida y seguro que posee información sobre más de uno de las épocas en que tenía el poder absoluto.

