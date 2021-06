La Defensoría del Pueblo condenó agresión física y verbal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por parte de un ciudadano no identificado hasta el momento.

“ Rechazamos categóricamente actos de violencia cometidos contra Piero Corvetto , jefe de la ONPE”, escribió en su cuenta de Twitter la entidad dirigida por Walter Gutiérrez.

En esa misma línea, invocaron a las autoridades competentes a que se realicen las indagaciones que corresponden para que se sancione a quien provocó dichos actos.

“ Demandamos que se investiguen los hechos y se sancione al responsable . Reiteramos que debe reforzarse su seguridad personal”, agregó la Defensoría del Pueblo.

Piero Corvetto denunció agresión física y verbal en Club Regatas

Piero Corvetto denunció este sábado que fue agredido física y verbalmente por un sujeto al que no pudo identificar. El hecho tuvo lugar en el interior del Club Regatas Lima, ubicado en el distrito de Chorrillos.

“ Lamento comunicarles que hace pocos minutos he sido agredido física y verbalmente al interior del Club Regatas Lima . La seguridad del club no me ha brindado los datos del agresor”, contó Corvetto Salinas en su cuenta de Twitter.

Acompañó su publicación con fotos del agresor, un hombre que llevaba puesta una camisa azul y una chompa celeste. Pidió también, a través de dos hashtags, que cese la violencia y que haya tolerancia. “La democracia es respeto”, sentenció.

Esta la primera vez que el jefe de la ONPE hace de conocimiento público de un ataque físico en su contra durante el proceso electoral en curso.

No obstante, ya ha sido agredido verbalmente en anteriores oportunidades. Uno de estos casos ocurrió el pasado 19 de junio, durante un mitin de Keiko Fujimori, cuando la abogada Lourdes Flores Nano le dijo: “No te portes como un ladrón y entrega el padrón”.

En este mismo contexto de las Elecciones Generales 2021, simpatizantes de Fuerza Popular convocaron a diferentes plantones en los exteriores de su domicilio en los que reclamaron que se respete su voto. Ello, pese a que el conteo de la ONPE ya culminó días atrás y mostró a Pedro Castillo como el candidato con mayor cantidad de votos a su favor.

