El fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza firmó ayer por la noche la notificación de la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, para que se incorpore al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) bajo “responsabilidad de ley”.

El fiscal es el reemplazo del magistrado Luis Arce Córdova, quien fue suspendido de sus funciones luego de anunciar su declinación del cargo, en vista de que se encontraba solo en el pleno del máximo tribunal electoral para defender los pedidos de nulidad de los abogados de Fuerza Popular.

Rodríguez Monteza tiene tres días para asumir el cargo de acuerdo a ley. Caso contrario, su reemplazo directo es el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez Velarde. Su incorporación es importante porque el JNE aún tiene pendiente resolver los recursos de nulidad del fujimorismo contra los votos del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y porque sin su presencia esta institución no tendrá quorum para proclamar los resultados electorales de las elecciones generales.

Antes de su notificación, el presidente del Jurado, Jorge Luis Salas, había decidido suspender a Arce Córdova hasta que culmine la contienda electoral. El magistrado había pedido su renuncia el miércoles 23, pero esto no está permitido por la ley. Tampoco que se la acepten. Esto explica la decisión de Salas Arenas.

La gota que había derramado el vaso fue que diez impugnaciones de Fuerza Popular por presuntas firmas falsas en mesas de votación donde ganó Castillo fueron declaradas infundadas por los magistrados Salas Arenas, Jorge Rodríguez y Jovián Sanjinez.

Este fallo provocó la decisión de Arce Córdova la noche de ese día. Envió una carta a la presidencia del JNE. El documento arremetía contra el titular de esta institución.

El suspendido magistrado ha sido clave para las demandas de Keiko Fujimori en este periodo. Todos los pedidos del partido naranja fueron apoyados por él.

El papel de Arce

Un ejemplo de ello es que en la última sesión Arce Córdova había permanecido en silencio durante los alegatos de ambos partidos. Pero cuando al fin tomó la palabra, cuestionó por qué el JNE no aceptaba la solicitud de los abogados de FP, Óscar Urviola y Lourdes Flores, de pedir reportes al Reniec y la ONPE para corroborar las presuntas firmas falsas en mesas de votación en las que Pedro Castillo derrotó a Keiko Fujimori.

“¿El hecho de pedir la lista electoral colisiona con el derecho de la intimidad de las personas? Yo dije en mi voto en minoría que en absoluto colisiona porque es una información que la van a manejar los jueces electorales, no terceras personas, ni siquiera los interesados en el conflicto, y también he sostenido que sobre el interés particular prima el general. Sobre ese aspecto, Dr. Urviola, ¿qué podría usted aseverar”, comentó Arce Córdova.

El vocal había dejado un argumento servido a favor de FP. Urviola saludó el gesto: “Gracias, señor magistrado, usted lo ha dicho con mucho acierto. Esa información con todos los datos es manejada por la administración pública. El JNE es parte de esa administración”, refirió el expresidente del Tribunal Constitucional (TC).

Los vocales Salas Arenas, Jorge Rodríguez y Jovián Sanjinez, en cambio, se habían mostrado en contra de pedir registros: sostuvieron que eso iba a implicar abrir una etapa probatoria, que no forma parte de sus facultades.

No era la primera vez que Arce Córdova iba contra esta mayoría y, específicamente, contra Salas Arenas. La semana pasada, cuando este colegiado analizaba las actas observadas, el magistrado había insistido con pedir la lista de electores a la ONPE. Esto generó muchas discusiones con el titular del JNE.

Similar tensión hubo el viernes 11, cuando Salas Arenas formuló una reconsideración para ratificar que el plazo de los recursos de nulidad venció el 9 de junio. Arce Córdova se opuso. El magistrado ha sido el único juez en esa instancia que estuvo alegando que el tribunal electoral debe priorizar llegar al fondo del asunto, independiente de los plazos. Para sus homólogos, eso implica ir contra el calendario electoral.

Arce Córdova y Rodríguez Monteza son vinculados a la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Si este último no participa de las audiencias del Jurado, será más difícil que haya una salida a esta crisis.

Impugnaciones entre riesgos y demoras

El fiscal Víctor Rodríguez Monteza puede alegar, según la jurista electoral Karin Guevara, que el magistrado renunciante Luis Arce fue suspendido ilegalmente y que, por ende, él no puede reemplazarlo en las audiencias. Así evitaría asumir funciones, contribuyendo a que el pleno del JNE continúe sin quorum. “Esta decisión lo único que haría es dilatar”, manifestó. Todavía quedan 42 recursos de nulidad pendientes de discutir. Los diez rechazados el miércoles no tienen resolución porque falta la firma de un cuarto magistrado, que sería Rodríguez Monteza.

La clave

Composición. El fiscal Luis Arce Córdova era el representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso, el magistrado Jorge Luis Salas notificó su suspensión a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Arce fue denunciado por el Frente Amplio ante la Junta Nacional de Justicia.

La firma del fiscal Rodríguez

Al principio estuvo inubicable, pero luego suscribió el documento. En el papel aceptó ir al JNE. Aún falta que lo cumpla en los hechos.

Resolución del Ministerio Público

