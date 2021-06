El ex fiscal de la Nación, José Peláez Bardales señaló que el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza, quien es el miembro designado para reemplazar al suspendido Luis Arce Córdova en el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se habría contagiado de COVID-19 e incluso sería asintomático.

“Surge a raíz de un whatsapp que he recibido en donde me comentaron que el Dr. Rodríguez aparentemente se habría contagiado de COVID. Incluso me dijeron que sería asintomático, pero yo no lo puedo confirmar porque no he hablado directamente con él. No tengo comunicación con el Dr. Rodríguez”, indicó el exmagistrado en conversación con La República.

Asimismo, Peláez Bardales se refirió brevemente a las apelaciones de los recursos de nulidad y comentó que una situación así podría limitar su incorporación al pleno del JNE y, por tanto, demorar más de lo previsto.

“Supongo que los que han planteado las nulidades deben tener razones. Yo me he enfocado un poco más en lo que ha sucedido a raíz de la declinación del Dr. Arce. Ahora mismo el JNE está con las patas cojas y les falta representantes . Esto definitivamente retrasará todo el proceso”, agregó.

Sobre la presentación de la carta de renuncia del fiscal Luis Arce, el ex fiscal de la Nación remarcó que es una acción prohibida por el JNE y la calificó de “inédita”.

“La ley orgánica del JNE prohíbe las renuncias cuando se está desarrollando un proceso electoral, pero se ha producido la declinación. Entonces es una situación inédita que va a tener que resolverse”, culminó.

Rodríguez Monteza firmó notificación para incorporarse al pleno del JNE

Anteriormente, el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza firmó un documento suscrito por la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera en el que se que notifica al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) su incorporación al pleno, en reemplazo del suspendido Luis Arce Córdova.

A través de la resolución nº 900-2021-MP-FN, se da por concluido la designación del doctor Rodríguez, quien se desempeñaba como fiscal supremo de la Fiscalía Suprema de Familia. Quien lo reemplazará en el despacho mencionado es Javier Gonzalo Luna García.

Víctor Rodríguez podrá incorporarse desde este viernes a las audiencias del pleno del JNE para continuar deliberando sobre las apelaciones de los recursos de nulidad planteadas mayoritariamente por Fuerza Popular.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.