Elecciones 2021

El periodista César Hildebrandt advirtió que lo que planea Fuerza Popular con todos los recursos interpuestos que han dilatado la proclamación del nuevo presidente electo, Pedro Castillo Terrones, podría ser calificado como un golpe de Estado y la única forma de no caer en esta situación es apelar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que siga cumpliendo con su tarea.

“Dependemos del Jurado Nacional de Elecciones. El ´golpe suave´ se evitará si el JNE cumple su tarea a tiempo , en nombre de los intereses mayores que tienen que ver con la continuidad democrática”, afirmó en su columna Hildebrant en sus trece.

Asimismo, mencionó que el accionar del partido fujimorista puede considerarse como “trumpismo andino”, y que una de sus estrategias sería armar un Tribunal Constitucional que le sea de utilidad en un futuro.

“Es trumpismo andino, como se me ocurrió decir hace tres semanas. Pero es trumpismo exitoso. No toman el congreso (Capitolio) porque ya lo tienen en sus manos y, mientras tanto, arman un Tribunal Constitucional ad hoc que pueda servirles próximamente en el caso de que la legitimidad de las elecciones vaya como tema a su jurisdicción”, agregó.

Además, Hildebrandt consideró que como la narrativa del fraude se está desplomando, ahora la misión del partido naranja es atacar al JNE y cuestionar su legitimidad.

“No toman los periódicos porque ya son suyos, ni censuran a la televisión porque ya se encaramaron hasta la náusea con ella. Lo que hacen, más bien, es sabotear al Jurado Nacional de Elecciones que se niega a darles la razón (...). Como el fraude no se pudo demostrar porque fue un invento surgido de la derrota, pues entonces hay que tumbarse al JNE , en cuyas manos está proclamar al ganador. Y si el JNE se rehace y quiere seguir calificando los pedidos de nulidad, pues entonces continuarán los recursos, las apelaciones e instancias judiciales, los pedidos de reconsideración, los habeas data”, aseveró.

Finalmente, aseguró que el partido dirigido por Keiko Fujimori no acepta la derrota frente a Pedro Castillo porque el problema de fondo es que se trata del único candidato que no debería ganar.

“Lo que no aceptan es que Pedro Castillo sea ya el presidente electo del Perú. Lo que dicen es que si la candidata no ganó, entonces ´tuvo que haber fraude´ (...). El problema no es que la eterna perdedora volvió a perder. El problema es que perdió ante el único candidato que ´no debía ganar bajo ninguna circunstancia´”, concluyó.

