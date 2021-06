Tras la presentación de la solicitud de renuncia del magistrado Luis Arce al pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el presidente de dicha institución, Jorge Luis Salas Arenas, decidió este jueves aceptar su requerimiento para dejar el cargo. Sin embargo, lo suspendió de sus funciones como miembro titular hasta que termine el proceso electoral, de manera que pueda convocarse provisionalmente un reemplazo para terminar de deliberar sobre las apelaciones presentadas mayoritariamente por Fuerza Popular y proclamar lo antes posible al nuevo presidente de la República, teniendo en cuenta que han pasado 18 días desde que se realizaron los comicios de la segunda vuelta.

“Esta presidencia resuelve suspender en el ejercicio del cargo de Miembro Titular del Pleno del JNE al señor Luis Carlos Arce Córdova, para dar lugar a la convocatoria del representante que provisionalmente corresponda, hasta la tramitación de su renuncia al culminar las Elecciones Generales 2021″, se lee en el documento emitido por el JNE.

En la carta de renuncia presentada por el fiscal supremo investigado por el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto se menciona que “las denuncias por un supuesto fraude, así como la falta de transparencia y ausencia de disposición por parte de Jorge Salas Arenas para hallar la verdad electoral evidencian cuestionables intenciones de decidir el destino de nuestra nación” y, además, se alega una “clara parcialización política en el Jurado Nacional de Elecciones”.

Ante esto, el máximo órgano electoral rechazó “las expresiones agraviantes formuladas por el renunciante en su carta del 23 de junio 2021, en cuanto atentan contra el honor y la buena reputación de los integrantes del Pleno del JNE, del sistema electoral, de las altas autoridades del país y servidores de las instituciones que conforman el sistema electoral”.

Luciano López: “La decisión de suspenderlo no tiene sustento legal”

El abogado constitucionalista Luciano López afirmó que, a pesar de la urgencia, la decisión del JNE incurriría en un contrasentido al considerar que no tiene un sustento legal, ya que con la suspensión de Arce habría dos magistrados en simultáneo.

“Entiendo la urgencia y la preocupación que tenemos todos, pero la decisión de suspenderlo no tiene sustento legal . Es una disposición que no se contempla en la Ley Orgánica del JNE. Quiere decir que Arce no ha vacado en su cargo; por tanto, es magistrado. Y al mismo tiempo se está llamando al accesitario para que ejerza el cargo existiendo otro”, indicó a La República.

Asimismo, López explicó que, a pesar de que Arce cometió una falta disciplinaria grave, se tendría que abrir un proceso en su contra para recién poder suspenderlo.

“El señor Arce ha cometido una falta disciplinaria muy grave, porque la ley de carrera fiscal considera que es falta incumplir el deber de su cargo asignado por prácticamente desestabilizar el juzgado. Tendrían que abrir contra Arce un proceso disciplinario y una medida cautelar de suspensión preventiva. Porque ahí se le suspende con base legal del cargo de fiscal y cesa de su condición de magistrado, lo cual habilita al suplente. Si no es así, no cesa como magistrado y entonces habría dos: uno en funciones y otro suspendido”, explicó.

El constitucionalista indicó que el tiempo que tomaría la apertura del proceso disciplinario no diferiría mucho en cuanto a lo que sucede actualmente, ya que este jueves el pleno del JNE no pudo sesionar por falta de quorum, al no presentarse el magistrado suspendido.

“La Junta Nacional de Justicia tiene las herramientas. Es un proceso inmediato. Tendrían que reunirse de urgencia, abrir el procedimiento, que puede hacerse hasta dentro de cinco días como máximo. Podrían citarlo al día siguiente para que haga su descargo y luego proceder con la suspensión”, remarcó.

Omar Cairo: “La renuncia es causal de vacancia”

No obstante, el abogado constitucionalista Omar Cairo advirtió que la renuncia es motivo suficiente para la vacancia y el cargo tendría que ser asumido por el primer suplente Víctor Rodriguez Monteza o, en su defecto, por el segundo suplente Pablo Sánchez Velarde.

“ La renuncia es causal de vacancia y cuando se produce durante el proceso electoral, el cargo se cubre provisionalmente durante un plazo. En ese caso, la Junta de Fiscales tendrá que nombrar al primer suplente, y en caso no quiera incorporarse, al segundo suplente. Una vez terminado el proceso, incluso después de la entrega de credenciales, se tramitaría la renuncia formal de Luis Arce”, mencionó.

Posteriormente, comentó que la Junta de Fiscales solo tendría que indicar al encargado de asumir provisionalmente el cargo.

“La Junta de Fiscales no va a deliberar, ni elegir. A la junta se recurre para que le indique a quien corresponda que debe asumir el cargo. Ahora, existe también la posibilidad de que se incorpore al primer suplente, pero no asista a las sesiones. En ese caso se le podría pedir que cubra al segundo suplente”, argumentó.

Cairo remarcó que la solicitud de renuncia presentada por Luis Arce no solo es un acto prohibido, sino que podría dilatar la proclamación del nuevo mandatario, incluso hasta el 28 de julio, lo cual nos llevaría a un vacío legal.

“Un acto prohibido por la ley que objetivamente entorpece el proceso, lo dilata y pone en peligro la proclamación del nuevo presidente. Existe incluso la posibilidad, remota, pero existe, de que se llegue a 28 de julio sin que este sea proclamado. Sería un caso particular porque hay un vacío en la Constitución, la cual señala en el artículo 115 que en caso de que el mandatario electo no pueda asumir el cargo, tendría que asumirlo el vicepresidente y en caso este tampoco pueda, asumiría el presidente del Congreso para convocar a nuevas elecciones. Pero no sería esta la figura, porque tendría necesariamente que haber una juramentación previa. En esas circunstancias, la Constitución no prevé quién asumiría el cargo”, finalizó.

Julio César Silva: “Tanto Arce como Salas incurren en un error”

Por su parte, Julio César Silva Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral y exasesor del Pleno del JNE, consideró que tanto el presidente del JNE como el magistrado Luis Arce incurrieron en errores al realizar acciones que no están reguladas.

“La figura de la declinación no está regulada o prevista en la Ley Orgánica y esto genera una crisis porque manifiesta una discordancia de posiciones en el Jurado. No comparto los motivos del doctor Arce. Son apreciaciones a nivel personal y él manifestaba su postura a través de sus votos. Pero quien resuelve es solo el presidente del JNE, no todo el pleno, y se ha considerado que la declinación es una renuncia por su contenido. Como la renuncia no cabe en pleno proceso, entonces dice que dará cuenta de ella cuando acabe. Así como Arce incurre en un error al declinar y acusar al presidente del JNE, el doctor Salas cae en lo mismo porque no tiene base legal y no puede suspender a ninguno de los miembros ”, dilucidó.

Silva agregó que la única manera en que la Junta de Fiscales se reúna para ver quién asume el cargo de Arce es si ninguno de los suplente se hace presente.

“La Junta de Fiscales no va a deliberar ahora. Ya anteriormente ha elegido al doctor Arce como representante del Ministerio Público y ahí mismo se designó al primer y segundo suplente. Tendría que asumir el fiscal supremo Víctor Rodriguez Monteza en un plazo de cinco días o, de lo contrario, asumiría el fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. Solo en caso de que ninguno asuma, la Junta de Fiscales tendría que reunirse para elegir a un nuevo representante ”, comentó.

De acuerdo a su experiencia, indicó que la posibilidad de llegar a 28 de julio sin proclamar al nuevo presidente es muy remota, pero sí resaltó que el pleno del JNE tendrá que revisar una mayor cantidad de apelaciones por sesión.

“Hay más de 200 apelaciones. Esto retrasa la resolución. Pero no creo que lleguemos hasta el extremo de quedarnos sin presidente el 28 de julio. En 2016, por ejemplo, se proclamó todo el 28 de junio. Todavía estamos dentro de ese plazo. Va a generar retraso, eso sí, pero superado el impase, el Pleno va a tener que programar audiencias de manera pronta y con una mayor cantidad de apelaciones. Lo ha estado haciendo de 10 en 10. Tendrá que aumentar eso”, aclaró.

