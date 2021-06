El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Ned Price, dijo que las recientes elecciones en el Perú fueron “justas” y, además, un modelo de democracia en la región. En la siguiente entrevista, el politólogo Steven Levitsky analiza este pronunciamiento y los efectos que puede tener sobre el proceso.

¿Qué piensa de lo señalado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos?

No es un mensaje de todos los días, de cada elección. Es un respaldo al Gobierno y al proceso democrático en el Perú, una forma de decirle “para” al intento golpista de los fujimoristas. Es también un mensaje a los militares y a gran parte del establishment que tiene muy buena relación con el Gobierno de Estados Unidos, para decirles que no deberían cruzar…

¿La línea?

La línea. El Gobierno de Biden o la comunidad internacional en general ha estado muy callada en las últimas dos semanas, porque era difícil saber exactamente qué estaba pasando. La elección fue muy reñida y hay que añadir el hecho de que todo el establishment, incluida gente de muy buena imagen internacional como Mario Vargas Llosa, respalda las quejas de Keiko Fujimori. Eso hizo que hubiera una pausa en la comunidad internacional. Los embajadores no conocen a los que representan a Perú Libre. El mundo reaccionó muy lentamente y, creo, el silencio de Estados Unidos fue interpretado por los fujimoristas como una luz verde.

Una autorización tácita.

Sé que en algún momento hubo debate en el Gobierno estadounidense. Por un lado, hubo incertidumbre. No son hinchas de Castillo para nada. Había varios factores a considerar. Sin embargo, Biden quiere promover la democracia, se toma muy en serio su crisis mundial. En algún momento fue tan obvio el intento de revertir el resultado, de una manera muy parecida a la de Trump…

Aroma de golpe incluido.

Exacto, un clima de golpe la semana pasada. Y, entonces, tuvieron que decir algo. Repito: no es algo de todos los días. Lo hicieron, básicamente, para frenar el golpe. No es que yo lea todos los memos del Departamento de Estado, y seguramente felicitan a los Gobiernos luego de las elecciones, pero el comunicado de ayer salió con un propósito. Y entienden muy bien qué significa decir que la elección ha sido libre, limpia y modelo. Saben que hay una campaña de desinformación muy fuerte en Perú.

¿Qué efecto puede tener este comunicado?

Es difícil saberlo. Las autoridades electorales sé que se han sentido muy solas. Claro, tienen todos los días a casi todos los medios en contra, a los empresarios, a los abogados y me parece que saber que el mundo está viendo, que está reconociendo su trabajo…

¿Es un alivio?

Probablemente les dé un poco más de confianza. Igual es difícil saber el efecto que pueda tener. E insisto, esto es también un mensaje a los fujimoristas.

La pregunta es cómo reaccionarán. A estas alturas, no van a dar marcha atrás.

Vuelta atrás, quizás no. Pero hay líneas que todavía no han cruzado y que hace algunos días parecían dispuestos a cruzarlas. Podría haber divisiones en esta coalición que va mucho más allá del fujimorismo. Quizás sectores más liberales y vinculados a la comunidad internacional digan “bueno, ya, paremos un poco”.

¿La estrategia seguida por Fuerza Popular es “trumpista”?

No tengo evidencia directa de que han copiado a los “trumpistas”, pero es muy parecido a lo que hizo Trump. Primero, pierdes la elección. Segundo, estás decepcionado. Tercero, declaras que tiene que haber fraude. Cuarto, vas a buscar ese fraude. En cualquier país del mundo, en Perú, en Estados Unidos o en Suecia, hay irregularidades. Si en una elección peleada vas de una manera improvisada y parcializada a buscar errores al bastión de tu rival, es bien antidemocrático. Eso es lo que buscó Trump: botar a la basura votos en los que ganó su rival, con un ejército de activistas y abogados. No sé si lo inventó él, pero el Perú lo ha importado.

Somos originales con nuestras importaciones.

Es llamativo que hayan importado una estrategia que falló. Normalmente se importan modelos exitosos.

¿Qué piensa del comportamiento del establishment?

Como los dueños de los medios, ¿no? O si los grandes empresarios hubiesen dicho que ya es suficiente, esta campaña no hubiera existido.

Hay miedo.

Se entiende el miedo. Perú Libre es un partido radical y el país tiene una historia trágica que combina políticas estatistas fracasadas con el movimiento terrorista más sangriento de América Latina. Que haya miedo a la izquierda en el Perú es fácil de entender. Además, el propio Castillo es un outsider.

¿En qué sentido?

Que no tiene ninguna relación con el establishment de Lima. Las élites limeñas están acostumbradas a saber que tienen amigos o amigos de amigos en todas partes del Estado. Si tienen algún problema saben que siempre hay alguien a quien pueden llamar. No hablo de corrupción, sino de una red de amistades confiables. Entonces, alguien que llega y no tiene nada que ver con ellos les preocupa. Se entiende el miedo; sin embargo, es exagerado. No necesitan golpes de Estado para protegerse. Hay una histeria que les lleva a hablar de comunismo. No digo que Castillo vaya a ser como Humala…

En realidad nadie lo sabe.

Lo que sí sabemos es que será un presidente débil y que se parece mucho más a Lucio Gutiérrez, a Fernando Lugo o a Manuel Zelaya que a Evo Morales o Hugo Chávez. No tiene un partido fuerte, no tiene experiencia, no tiene mayoría en el Congreso y, esto es clave, no tiene la popularidad que tuvieron Chávez, Morales o Correa. Castillo está solo. Dado eso, cualquier aventura radical es poco probable que tenga éxito. Es más probable que él termine en la cárcel o en la calle.

