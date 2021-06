Un diálogo telefónico entre el secretario nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas Tovar, y el alcalde de Chilca (Huancayo), Luis de la Cruz Sullca, interceptado judicialmente por la policía, revela el papel clave que cumplía en la organización política el prófugo dirigente.

Según la transcripción de la grabación a la que obtuvo acceso La República (ver recuadro), Cárdenas coordinaba con las autoridades de Perú Libre en el Gobierno Regional de Junín y diferentes alcaldes provinciales y distritales del mismo partido, la contratación de buses para desplazar hasta Lima a militantes y simpatizantes de la organización con la finalidad de participar en los mítines del candidato presidencial Pedro Castillo.

El martes 15 de junio, la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista dirigió el operativo de ubicación y detención de 37 personas, a quienes atribuía pertenecer a una presunta organización criminal denominada “Los Dinámicos del Centro”, enquistada en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín. Entre los imputados se encuentra uno de los máximos dirigentes de Perú Libre, Arturo Cárdenas Tovar, quien pudo librarse de la detención. Al día siguiente, 16 de junio, hizo público que se entregaría. Pero hasta ayer en la noche no había cumplido con hacerlo.

Según la investigación de la fiscal Bonnie Bautista, que se inició en 2019 —incluso antes de que Perú Libre lanzara como candidato presidencial a Pedro Castillo—, Arturo Cárdenas fue identificado en varias conversaciones telefónicas de integrantes de “Los Dinámicos del Centro”, interceptadas por la policía. Se trata de diálogos con funcionarios de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y del Gobierno Regional de Junín, a quienes se imputa ser parte de la organización que traficaba con las licencias de conducir.

Arturo Cárdenas sostenía frecuentes comunicaciones telefónicas con estos funcionarios implicados, sin ser él un servidor público. Apelaba solamente a su condición de dirigente de Perú Libre. No obstante, intervenía en el despido y contratación de personal, o recomendaba atención preferente a determinadas personas, entre otras intervenciones indebidas en el sector público.

Considerado el brazo derecho del fundador y presidente de Perú Libre, Arturo Cárdenas ha sido grabado en conversaciones con el funcionario de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Satipo, Waldys Vilcapoma Manrique; con Marina Vásquez López, funcionaria de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín; y con Daniel Reyes Salguerán, director de la mencionada dependencia. Todos son del partido Perú Libre.

Según fuentes de la fiscalía, las interceptaciones telefónicas indican que Arturo Cárdenas coordinaba con las autoridades regionales, provinciales y distritales de Perú Libre para financiar la campaña presidencial del partido. Una de las líneas de investigación de la fiscalía es determinar si se usaron recursos públicos de las entidades donde laboran los militantes de Perú Libre.

Otra línea de investigación busca establecer si Cárdenas recaudaba el dinero en común acuerdo con el presidente de Perú Libre, Vladimir Cerrón Rojas. Cerrón ha dicho que el caso es una supuesta persecución política’' a su partido.

De acuerdo con las fuentes consultadas, también se quiere determinar si parte del dinero indebido que obtenía la organización “Los Dinámicos del Centro” terminaba en manos de algunos dirigentes del partido o se destinaba al financiamiento de actividades ilícitas.

Ayer circuló en la Fiscalía Anticorrupción que hay 5 implicados en el caso de “Los Dinámicos del Centro” que pedirían acogerse a la colaboración eficaz, a cambio de entregar información que implicaría presuntamente a dirigentes de Perú Libre. ¿Será Arturo Cárdenas Tovar uno de ellos?

El abogado de Cárdenas, Wilder Romero, dijo a este diario que ni bien la fiscal Bonnie Bautista lo cite, se presentará ante su despacho. Lo cierto es que Cárdenas sigue con orden de detención.

Militante. Registro partidario de Cárdenas.

El audio

Diálogo interceptado por la PNP. Conversación entre el secretario nacional de Perú Libre, Arturo Cárdenas Tovar (ACT), y el alcalde de Chilca, Luis de la Cruz Sullca (LDLC), de Perú Libre.

ACT: Buenos días, qué tal, camarada.

LDLC: Camarada, cómo está. Sí, sí, sí. Disculpe, estaba en una reunión.

ACT: Sí, no te preocupes. Hoy estamos yendo a Lima. ¿Has coordinado con la gente?

LDLC: Camarada, un detallito.

ACT: Sí.

LDLC: ¿Por si acaso están viendo temas de movilidad o algo así?

ACT: No, pues, ya cada uno está organizándose. Yo estoy coordinando con el municipio de Huancayo, que está yendo con tres buses. Ajá. Y la región (Junín) está yendo con cinco buses. ¿Los de Chilca con cuántos buses van a ir? No está muy caro, ¿ah? Se hace una chanchita y si salen siquiera con un par de buses, ¿ya?

LDLC: Ya está.

ACT: Entonces, están mañana a las 8 en punto en la plaza San Martín. Si necesitas buses… ¿Hay más buses? Si necesitas buses, me avisas, ¿ya?

LDLC: Más bien, coordínalo, cuánto va a cobrar.

ACT: ¿Cuánto está cobrando? 1.600 está cobrando, camarada: 1.600 ida y vuelta.

LDLC: ¿De cuántos pasajeros?

ACT: 60 pasajeros. Eso es lo mínimo. Prácticamente está (saliendo) 30 soles ida y vuelta. A 30 soles sale 1.800 (para 60 pasajeros), ¡ida y vuelta! En cambio otros quieren cobrar 50 soles ida y vuelta y eso es 3.000 soles. ¿Entiendes? En cambio aquí están cobrando solo 30 soles ida y vuelta.

LDLC: Así.

ACT: Me avisas, ¿ya, camarada?

LDLC: OK, OK, OK.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.