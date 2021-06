La excandidata del Partido Popular Cristiano y ahora miembro de la defensa legal de Fuerza Popular, Lourdes Flores Nano, utilizó la solicitud de renuncia del magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Arce, para cuestionar la imparcialidad del máximo organismo electoral, luego de que declarara infundadas 10 apelaciones de pedidos de nulidad presentadas por del grupo fujimorista.

“El día de ayer, el doctor Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, dos colegas especializados en materia electoral y modestamente quien habla, hemos cumplido con todo rigor, con todo respeto en dar nuestro punto de vista. Hemos salido y hemos dado una conferencia de prensa. Hemos ratificado nuestra convicción. Hay una bomba atómica que surge de adentro. No tiene nada que ver con nosotros, pero que no se puede pasar por alto ”, afirmó en entrevista para RPP.

Asimismo, la excandidata a la alcaldía de Lima consideró que la situación de Arce es una situación sin precedentes y, por consiguiente, “no se debe pasar por agua tibia”. Sin embargo, esta ha sido la posición del fujimorismo ante los comentarios de organismos nacionales e internacionales que consideraron los comicios como “limpios y transparentes” para poder darle continuidad a la narrativa del fraude.

“ Le doy relevancia (a lo que dice Arce) porque considero que sí creo que es una situación inédita que un magistrado se aparte de un tema, no dejando constancia de sus votos singulares, diciendo: ´discrepo de la posición, creo que esto es así´, sino que da un paso más allá, da un paso muy serio en que públicamente dice: ´no puedo quedarme, porque sé que no estamos debatiendo seriamente, porque no hay imparcialidad´. Ese dicho, aunque fuera un dicho proveniente de un magistrado que integre ese colegiado, no puede ser pasado por agua tibia”, agregó.

Lourdes Flores es ahora defensora de los intereses fujimoristas. Foto: Carlos Félix/La República

Finalmente, Flores Nano aseguró que la solicitud de renuncia del fiscal supremo investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto agrega un “elemento de falta de imparcialidad” que podría zanjarse solo si el JNE accede a las peticiones fujimoristas.

“No son las partes del litigio las que ponen en duda la imparcialidad, sino es desde adentro (...). Es un hecho que pone realmente en cuestión a este tribunal y por lo tanto intento encontrar, civilizada y seriamente, sobre la base de un precedente en materia electoral, sin matices y diferencias, pero que se agrega ahora el elemento de la falta de imparcialidad del órgano electoral (...), habiendo esos elementos y otros elementos que justifica un análisis técnico que no se quiere hacer, creo que lo sano es zanjar este tema y encontrar una dirimencia que de luces con el precedente latinoamericano de Bolivia”, concluyó.

