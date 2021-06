ONPE pidió a familiar de víctima de La Cantuta rendir cuentas sobre participación en video contra Fujimori

Andrea Ortiz Perea, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, asesinado en el caso La Cantuta, respondió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la pregunta que la entidad le hizo a través de una carta, respecto a si su participación en el video Perú puede, difundido en redes sociales durante la campaña electoral, había contado con el incentivo de alguna agrupación política.

Carta de la ONPE a Andrea Ortiz Perea.

“ Solicito a usted se sirva de informar formalmente a esta gerencia, si algún partido político u otra organización vinculada ha financiado dicho mensaje respecto a la campaña , a efectos de identificar una posible vinculación al financiamiento de organizaciones políticas sujetas a verificación y control de la ONPE”, se lee en la misiva a la que La República pudo tener acceso.

Ante esta consulta, la ciudadana contestó con otra carta en la que explicó sus motivos personales para aparecer en dicho contenido. “Tras la desaparición y asesinato de mi hermano Luis Enrique Ortiz Perea, participo activamente en todas las campañas políticas contra el fujimorismo”, indicó.

Respuesta de Andrea Ortiz Perea a la ONPE.

“Lo hice en las elecciones pasadas del 2011, 2016 y la actual 2021, grabando spots, mensajes, convocando a la movilización ciudadana activa para votar con memoria sobre lo que significa el fujimorismo. Todas mis participaciones son voluntarias y sin dinero o financiamiento de por medio ”, añadió.

En esa línea, Andrea Ortiz comentó que el video difundido por las redes sociales tuvo el mismo fin: “ Recordar los delitos del fujimorismo en graves violaciones a los derechos humanos y me identifico en el spot como tal, no solo con mis nombres y apellidos, sino con la fotografía de mi hermano, Luis Enrique Ortiz Perea”, expresó en la carta.

Asimismo, aclaró que no lo hizo porque formara parte de algún partido político: “Tomo conocimiento de lo que establece el numeral y el artículo que señala de la Ley de Organizaciones Políticas, no siendo yo parte de ningún partido político , ni el mensaje de la campaña Perú puede está orientada a algún partido político. Ni siendo la responsable del spot sino una invitada para ser parte, respondo a su comunicación con transparencia: yo no he recibido pago alguno para participar en el mismo”.