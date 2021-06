Elvia Barrios: “No tengo facultades para separar al presidente del JNE”

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, descartó tener injerencia en la designación de Jorge Salas Arenas como presidente del Jurado Nacional de Elecciones, por lo que afirmó no estar facultada para separarlo del cargo, tal y como aseguró Luis Arce Córdova.

A través de un pronunciamiento mediante su cuenta de Twitter, la funcionaria respondió al magistrado del JNE, quien en su carta de renuncia al Pleno de dicha institución se dirigió a Barrios y la acusó de mantener en el cargo a Salas Arenas.

“No es una circunstancia del azar que tengamos a una presidenta del PJ que persista en mantener en el cargo al señor Jorge Salas Arenas, presidente del JNE, pese a los serios cuestionamientos que pesan sobre él”, indicó Arce.

“Como presidenta del Poder Judicial, no tengo facultades para separar al presidente del JNE, no existe norma alguna que lo establezca. Hago un llamado a no desinformar a la ciudadanía”, escribió la titular del PJ.

Asimismo, en otra parte de la carta, el fiscal supremo, investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, cuestionó que Barrios y otros titulares de diferentes instituciones del Estado hayan sido designados en sus cargos durante el Gobierno de Martín Vizcarra.

“No es casualidad que actualmente ejerzan funciones una fiscal de la Nación, un presidente del JNE, un jefe de la ONPE, una presidenta del PJ y siete miembros de la JNJ designados durante el Gobierno del vacado expresidente de la República Martín Vizcarra”, mencionó.

Sin embargo, Barrios remarcó que su elección se dio mediante la Sala Plena de la Corte Suprema, integrada por 15 jueces supremos titulares, el 3 de diciembre de 2020, cuando Vizcarra tenía cerca de un mes fuera del cargo. Además, subrayó que el PJ es autónomo y que en esta designación no intervino ningún poder del Estado.

