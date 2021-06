Elecciones 2021

El exministro y miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, afirmó que el comunicado emitido por el gobierno de los Estados Unidos en donde felicita al Perú por la trasparencia del proceso electoral y lo califica como un “modelo de democracia” es un documento neutral, y remarcó que el país norteamericano tiene muy poco interés en esta región.

“ Esta región les interesa poco realmente y no van a intervenir. Por eso ese comunicado que es absolutamente neutral y dice que finalmente las autoridades electorales se tomen su tiempo y tomen su decisión. Eso me parece que era de esperarse y no cambia en nada la situación”, señaló para RPP.

Posteriormente, se refirió al recurso de habeas interpuesto por el partido fujimorista, aunque intentó desviar la responsabilidad.

“No es Fuerza Popular quien ha presentado el habeas data, sino el constitucionalista Domingo García Belaunde”, mencionó.

Sin embargo, dicha información es falsa, ya que el documento alude exclusivamente a Fuerza Popular y tiene la firma de la personera del partido.

Además, indicó que si bien este recurso puede contener información sensible, considera que tiene que ser aceptado para resolver con transparencia el proceso electoral, a pesar de que organismos internacionales ya han ratificado la limpieza de los comicios.

“Hay una serie de datos que pueden ser sensibles, pero cualquiera puede acceder a esos datos a través de las fichas de la Reniec, pagando una pequeña tasa están accesibles para abogados y para una serie de personas. Y tratándose en este caso de un proceso electoral que es tan discutido y tan importante de resolver con toda trasparencia, yo creo que es evidente que lo que se está pidiendo tiene que ser aceptado”, agregó.

Rospigliosi insiste en narrativa de fraude y compara elecciones con manipulaciones fujimoristas del 2000

El exministro Fernando Rospigliosi comparó las Elecciones Generales 2021 con los comicios que tuvieron lugar en el año 2000, cuando el entonces dictador Alberto Fujimori asumió la presidencia por tercera vez, tras una “interpretación auténtica” de la Constitución y con el apoyo de toda una maquinaria fraudulenta. La actual lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue primera dama durante los tres períodos, incluyendo el último, al que hace referencia el miembro de su equipo técnico.

“ Estamos asistiendo a una situación similar a la del año 2000. La única comparación que yo recuerdo que se pueda hacer cuando en boca de urna hay un resultado y poco después, cuando empiezan a salir los resultados de las actas, contradicen el resultado de la boca de urna y evidentemente ahí había habido una manipulación de este proceso electoral”, sentenció.

Finalmente, continuó con la narrativa del fraude y cuestionó una vez más el supuesto cambio de parecer del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aunque la misma institución haya aclarado que nunca entró en vigencia la ampliación del plazo para presentar solicitudes de nulidad de actas.

“Sin duda hay desconfianza que la ha creado el propio Jurado Nacional de Elecciones, cuando una mañana dice: ´se amplía el plazo´, y a las pocas horas después de manejos poco claros dice: áh, ya, no se amplía el plazo´, entonces, sin duda, hay manejos poco claros, por eso hay duda y hay desconfianza. Pero, de que va a ser acatado (el resultado), de eso no hay ninguna duda”, finalizó.

