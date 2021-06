Quiénes son los aportantes de los congresistas electos del Cusco

No rindió cuentas. Guido Bellido, electo congresista, no declaró gastos en la primera parte de la campaña electoral. No se sabe con qué financió propaganda.

Declaración. El congresista que más gastó en su campaña fue Alejandro Soto Reyes, quien declaró ser su único financista. Guido Bellido prefirió no rendir cuentas.