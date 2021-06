El exministro del Interior Walter Albán manifestó que la decisión de Fuerza Popular para continuar presentado solicitudes de nulidad de actas de sufragio es una maniobra para retrasar la proclamación de los resultados electorales.

“ Lo que no pueden hacer, que es lo que están haciendo en la práctica, es dilatar este proceso e impedir que el sistema electoral pueda concluir su trabajo . Mañana van a pedir las partidas de nacimiento de los que votaron ahí. No podemos darles gusto en todo. Eso es lo que yo denuncio como abuso del derecho”, dijo a RPP.

En esa misma línea, señaló que se está gestando un escenario “peligroso” porque se están usando recursos que exceden a lo determinado por las normas vigentes. Incluso, recalcó la excesiva cantidad de pedidos de nulidad presentados por el partido de Keiko Fujimori.

“Esto nos ha llevado a un punto francamente peligroso. Como bien lo han señalado muchos, la ley no ampara el abuso del derecho . El derecho a poder apelar, impugnar o pedir nulidad de las actas siempre ha existido, pero en procesos anteriores eso no pasaba de 20 o 30 solicitudes. Ahora quieren llenar esto con miles de solicitudes para anular el voto de peruanos y peruanas”, agregó.

En cuanto a la presión para que se amplíe el plazo de recepción de dichas solicitudes, Albán recalcó que no puede realizarse porque los horarios ya se encontraban reglamentados desde el año pasado.

“Es una cuestión elemental respetar los plazos. (...) Sería realmente insostenible que las autoridades electorales (modifiquen) un plazo que está establecido ya al menos desde octubre de 2020 . Esto no se puede ampliar. Todo lo que han dicho hasta el momento son mentiras, no hay manera de que el plazo se pueda ampliar”, alegó.

Destacó que existe posibilidad de anular las actas porque las pruebas presentadas no son suficientes. Insistió en que son estrategias para “buscar otras salidas”.

“Llegar a una nulidad de un acta, que significa anular todos los votos, es prácticamente imposible. No van a poder llegar porque tienen que probarlo. No basta con dar supuestos indicios. Lo hacen para dilatar porque están buscando otras salidas . No solo están recurriendo a la vía judicial, sino que también estando tocando puertas de cuarteles para golpes”, afirmó.

Walter Albán: “Los argumentos que han dado son deleznables”

De igual forma, el exdefensor del Pueblo refirió que desde Fuerza Popular han impulsado “una serie de sospechas infundadas” sobre las presuntas irregularidades del proceso y que esto se ha desmentido desde los organismos electorales.

Indicó también que el objetivo final es perjudicar la estabilidad política del Perú: “Están tratando de llevar las cosas a una situación en la que prácticamente se quiebre la constitucionalidad en el país, y el enfrentamiento entre peruanos y sectores radicales sería mucho más peligroso”.

Además, cuestionó el accionar de los abogados que conforman el equipo legal de la agrupación fundada por la investigada Keiko Fujimori porque, afirmó, están “torciendo” el derecho.

“ Los argumentos que han dado son deleznables . A mí me apena mucho que gente en la cual yo tenía confianza y creía que era gente seria se presente a decir ahora cualquier cosa. Hay quienes piensan que el derecho se puede torcer”, apuntó.

