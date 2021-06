El asesor jurídico de Perú Libre, Aníbal Torres, sostuvo una acalorada discusión con la periodista Mónica Delta el último domingo 20 de junio, durante una entrevista en el programa Punto Final, sobre las denuncias de fraude interpuestas por Keiko Fujimori ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En el marco de las controversias tras la segunda vuelta electoral, Torres refirió que el partido al que representa respeta las leyes constitucionales implicadas en la elección, contrario a lo que la candidata de Fuerza Popular demuestra con su solicitud de anulación de votos, a la que calificó como ilegal.

“Me baso en jurisprudencia, no de opiniones. No hay base legal para anular elecciones, ni que viole las normas. Sujétense a la Constitución. Contra lo establecido no se puede anular nada. La ley está de nuestro lado”, expresó.

Por su parte, la periodista increpó al abogado diciéndole: “Usted me puede leer toda la jurisprudencia (...), usted es abogado, pero es necesario que hable de forma coloquial”.

Ante el cuestionamiento, el asesor jurídico de Perú Libre le respondió: “Claro, porque esto se tiene que resolver sobre la ley, no por lo que dicen los periodistas o la señora Keiko”.

Posteriormente, Mónica Delta enfatizó que el partido estaría recolectando firmas para convocar a una Asamblea Constituyente. Dicha afirmación se alinea a lo expresado por Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre, a través de su cuenta de Twitter.

Aníbal Torres indicó que nadie le impide no hacerlo. “El señor Bermejo, es más, creo que está siendo procesado. Aquí se ha hablado que Cerrón debe pagar la reparación civil. Por supuesto que debe pagar la reparación civil, pero ¿por qué también no dicen que Fujimori pague su reparación civil? ”, respondió.

“También lo decimos y lo hemos dicho mucho. En su momento lo hemos dicho. Doctor Torres, no miremos el espejo solamente de un lado. Aquí se ha dicho muchísimo y estamos en un contexto electoral importante donde todos esperamos lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones”, contestó Mónica Delta.

Finalmente, el letrado acotó que es necesario argumentar basándose en la verdad: “Así es, y todos debemos conversar sobre la base de la verdad. No hay que mentir”.

