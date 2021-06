Piero Corvetto: “El respeto es un valor fundamental de la democracia”

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, destacó que el respeto es algo fundamental, luego de recibir calificativos en su contra y ser hostigado por parte de simpatizantes de Fuerza Popular por el resultado parcial de las elecciones de segunda vuelta.

A través de sus redes sociales, Corvetto enfatizó en que el respeto es necesario para construir diálogo y confianza y que con ello se cultive la democracia.

“ Respeto es un valor fundamental de la democracia. Con respeto se construye el diálogo y sobre el diálogo la confianza . Mi mayor deseo es que todos los que tenemos responsabilidades públicas cultivemos la democracia de forma plena. Sería un lindo regalo para nuestro bicentenario”, escribió en su cuenta de Twitter.

Tuit de Piero Corvetto. Foto: captura

Esto, luego de que el último sábado Lourdes Flores Nano lo atacó y le dijo que no se porte “como un ladrón” y que entregue el padrón de sufragio de los últimos comicios del 6 de junio.

“Yo quiero que esta plaza, unida por la fe en conocer la verdad, le digamos con firmeza y claridad al jefe de la ONPE: ‘No te portes como un ladrón y entrega el padrón’“, expresó Flores desde la Alameda 28 de Julio.

“En una democracia, no puede haber secreto, no puede haber padrones bajo la mesa, no puede haber ocultamiento de información. Y esa es la exigencia del momento presente. Ese es el llamado que con responsabilidad hacemos a la autoridad electoral y, en particular, a la ONPE”, agregó la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC).

Sumado a ello, en las últimas semanas el jefe de la ONPE sufrió del acoso por parte de simpatizantes fujimoristas, quienes perturbaron su tranquilidad al acudir a protestar a su casa, al igual que a la del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Salas Arenas.

CPP e IDEA Internacional exigen respeto a organismos

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) e IDEA Internacional hicieron un llamado a la calma a los ciudadanos que apoyan a Perú Libre y Fuerza Popular, hasta que se termine de resolver los recursos legales presentados ante los organismos electorales.

Asimismo, pidieron que se respeten los resultados de las Elecciones Generales 2021 luego de que el JNE concluya con su labor y anuncien quien será el próximo presidente del país.

