El nuevo vocero de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes, sostuvo que dentro del partido aún se encuentran a la espera de los resultados oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que debe proclamar al próximo presidente para los siguientes cinco años.

No obstante, el también electo parlamentario de Arequipa mencionó que Perú Libre ya tiene como referencia el 100% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), donde Pedro Castillo figura en primer lugar superando a su contrincante Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, por 44.058 votos.

“Nosotros tenemos como última referencia del proceso electoral lo publicado por la ONPE sobre el cien por ciento de las actas contabilizadas. Somos conscientes de que todavía falta la parte final que tiene, que verlo el órgano correspondiente, que es en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, a través de la proclamación ”, manifestó este domingo durante una entrevista en Latina.

En otro momento, Paredes mencionó que los 37 congresistas electos de Perú Libre “tienen contacto permanente” con Pedro Castillo con el objetivo de coordinar los planes tanto para el Poder Legislativo como para el Poder Ejecutivo.

“Las conversaciones que tenemos con él es ver justamente el plan que vamos a desarrollar sobre las prioridades, sobre los primeros cien días (de gobierno). Debemos trabajarlo de manera concertada con él y con sus 37 congresistas. Ese es el trabajo que venimos realizando”, acotó.

Por otra parte, rechazó que a los legisladores de Perú Libre los “acusen de comunistas” e instó a los críticos de la agrupación a “expresarse de otra forma”.

“No nos conocen a nosotros que llegamos al Congreso y nos acusan de comunistas. No nos acusen de lo que no somos. Si somos sus contendores, espero que se expresan de otras formas o que hagan contienda electoral de otra forma, pero no de esa. (…) Si una de las formas de buscar hacer las cosas mejor es hacer una asamblea constituyente, hay mecanismos que lo permiten y otros que no”, añadió.

