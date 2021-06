El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, y la aspirante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dejaron por un momento la política este domingo para expresar su saludo y reconocimiento a los padres en su día.

Mediante sus redes sociales, el docente cajamarquino hizo llegar su reconocimiento a los papás peruanos y del mundo por ser guía y ejemplo.

“En este tan día especial, hago llegar mi saludo y reconocimiento a todos los padres del Perú y del mundo por ser guía y ejemplo . A todos los padres que luchan y trabajan arduamente por su familia y el país”, manifestó en su cuenta de Facebook.

Asimismo, les expresó su admiración por hacer una esfuerzo para defender el voto del pueblo y participar en manifestaciones ciudadanas.

“Saludamos y expresamos nuestra admiración en su día a los padres de todas las regiones del país que dejaron sus hogares para defender el voto del pueblo. Ya van 14 días de lucha en las calles”, añadió.

Asimismo, la candidata del fujimorismo hizo lo propio y usó su cuenta de Twitter para agradecerle a los padres que no se rinden por sacar adelante a su familia.

“ En momentos tan dramáticos, mi saludo de corazón a todos los padres de nuestro país . A los que les enseñan a sus hijos que no existe logro sin esfuerzo, que no se alcanzan metas sin sacrificios. A los que en los momentos más adversos no se rinden para sacar adelante a su familia”, dijo la candidata.

Pedro Castillo ganó a Keiko Fujimori en resultados de la ONPE

Pedro Castillo, del partido Perú Libre, acabó en primer lugar y venció a su contendora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, al 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En efecto, el representante del partido del lápiz obtuvo 44.058 votos más que la candidata del fujimorismo al término del proceso de actas procesadas y contabilizadas de la segunda vuelta electoral realizada el último domingo 6 de junio.

Pedro Castillo consiguió 8 835 579 votos representados en un porcentaje del 50,125%, mientras que Keiko Fujimori logró 8 791 521 votos con un 49,875%.

