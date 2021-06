Lourdes Flores Nano, lideresa histórica del Partido Popular Cristiano (PPC), se refirió a los ataques vertidos contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, el último sábado en la marcha Respeta mi voto, que fue organizada por simpatizantes de Fuerza Popular.

Sobre ello, la también exparlamentaria sostuvo durante una entrevista en Canal N que no quiso insultar a la autoridad electoral y que solo le dijo “que no se comporte como un ladrón” al no entregar los padrones electorales al Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“ Yo no le he dicho ladrón. Le dije que no se porte como un ladrón , pero yo creo que a Piero, como mi mamá que en paz descanse, hubiera dicho mejor que es un caballerito. Más bien le mando un beso para cambiar la frase y quitarle el tono agrio. Le voy a decir ‘Pierito corazón, entrega el padrón’”, declaró.

En esa misma línea, Flores Nano insistió en cuestionar la decisión del ente electoral por no remitir las listas de sufragio y en defender la posición de Keiko Fujimori, quien persiste en un supuesto fraude y no reconoce la autonomía de las autoridades correspondientes.

“Vamos a quitarle la connotación dramática que le quieren dar y más bien vamos a ponerle afecto, pero igualmente un llamado serio para que cumpla con dar una información pública y que, por lo tanto, va a ayudar al esclarecimiento, y debe ser puesta a disposición de los Jurados Electorales Especiales”, acotó.

Por su parte, Corvetto destacó, mediante sus redes sociales, que el respeto es algo fundamental, luego de recibir dichos calificativos en su contra y ser hostigado por parte de simpatizantes del fujimorismo por el resultado parcial de las elecciones de segunda vuelta.

“Bueno, yo le tengo aprecio. No tengo ánimo de ofender a nadie, destacando que es lo que he dicho. Le dije que no se porte como un ladrón. ¿Cómo se comporta un ladrón? Oculta lo que es ajeno, y el padrón es público , de modo tal que nos pertenece. Como diría el profesor Castillo, le pertenecen al pueblo y en consecuencia tiene que estar en el Jurado Electoral. Este es un momento en que el esclarecimiento es fundamental”, manifestó Lourdes Flores.

