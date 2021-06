Keiko Fujimori señala que pedidos para anular votos “da fortaleza a la democracia”

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, defendió su accionar y la de su partido político de presentar recursos electorales y judiciales para revisar el escrutinio de la segunda vuelta electoral mesas de votación que consideran “irregular”.

La heredera del fujimorismo defendió su posición al ser consultada por el diario español El País sobre si estas medidas que presentan -actas impugnadas, luego pedidos de nulidad, pedidos de queja ante negativa y habeas data- suponen ahondar en una inestabilidad nacional por insinuar sospechas de fraude electoral, los mismos que han sido negados por instituciones internacionales.

“Al contrario. He reconocido que en la elección pasada si algo me faltó fue pedir un reconteo. Hoy estoy pidiendo que se analicen ciertas mesas. Este tipo de análisis va a hacer que todos los peruanos aceptemos mejor los resultados . Con miras hacia los próximos cinco años, creo que esto es mucho mejor y da fortaleza a la democracia”, sostuvo.

Según reportó el medio de comunicación, Fujimori Higuchi deslizó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entidad que revisa en recta final los recursos de impugnación interpuestos por el partido naranja, puede que “no se esté haciendo lo suficiente por conocer la verdad”.

Fuerza Popular presentó impugnaciones para cientos de mesas de votación de lugares en los que Pedro Castillo obtuvo mayor preferencia.

“Le pedimos al Jurado que no nos pongan una excusa con el tema del plazo, si lo que se busca es conocer la verdad. Si hubiese la voluntad de conocer la verdad...”, menciona.

— ¿Cree que no hay voluntad?

— No me voy a pronunciar hasta que no escuche la decisión final.

Sin embargo, Keiko Fujimori afirma que sí respetará los resultados que tome el organismo autónomo, reiterando lo dicho antes de la jornada del 6 de junio. La entidad aún no puede proclamar al ganador de las Elecciones Generales por la gran cantidad de pedidos que presentó cada partido, en su mayoría de Fuerza Popular. “ Voy a aceptar los resultados que el Jurado Nacional de Elecciones decida ”, reiteró.

— Le leo una frase dicha por usted el 6 de junio: “Desde ahora puedo decir que sea cual sea el resultado respetaré la voluntad popular, como debe ser”.

— Por supuesto. Y me ratifico en eso.

— ¿Sea cual sea el resultado?

— Sí.

Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo: “Tiene posturas muy radicales”

La hija del exdictador Alberto Fujimori aceptó la alta oposición que tiene el fujimorismo y su candidatura, en la mayoría de regiones del país, y señaló, en el eventual caso que alcance la presidencia, en que trabajará en convencerlos.

“También puede ser en algunos casos en referencia a mí. Pero como en toda democracia (trataré de convencerlos) con mucha tolerancia y respeto, más allá de su posición, su ideología, que se sientan parte de un Estado, un Estado que es fallido, con las muertes por COVID”, remarcó.

Sobre su contendor Pedro Castillo, quien la supera en más de 40.000 votos a nivel nacional e internacional hasta los resultados oficiales contabilizados, señaló que mantiene su posición de considerarlo un peligro: “Creo que sus ideales y sus propuestas le hacen daño a nuestra democracia, tiene posturas muy radicales”.

Por otro lado, Keiko Fujimori se deslindó de los exmilitares que instigaron a los jefes de las Fuerzas Armadas a iniciar una rebelión en caso sea proclamado el representante de Perú Libre como presidente del Perú. “Yo creo que todos debemos estar tranquilos. No tengo ninguna relación con ellos y creo que lo que me corresponde en estos momentos es mantener mi ánimo prudente”, agregó.

Pedro Castillo

Keiko sobre su pedido para que regrese a prisión y futuro político

Respecto a la audiencia de este lunes 21 de junio, la candidata califica de “absurdo” el pedido del fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial del caso Lava Jato, para que regrese nuevamente a prisión preventiva por incumplir normas de conducta de su comparecencia con restricciones,

“ Siempre me he puesto a disposición de la justicia y por eso he estado tres veces en prisión . (...) El argumento de esta cuarta solicitud de prisión preventiva es absolutamente absurdo. Venimos trabajando hace muchos meses (con Torres), esta solicitud se presenta el día que presentamos los pedidos de nulidad”, señala.

Por otro lado, prefirió no contestar sobre si este proceso electoral será el último en el que participe, al ser, hasta el momento actual del conteo, la tercera vez que busca llegar a la presidencia y pierde en la segunda vuelta.

José Domingo Pérez

—¿Esta ha sido la última vez que se ha presentado a las elecciones? Lleva una década tratando de ser presidenta.

—Esa pregunta no puedo contestarla. Van a decir que la señora ya tiró la toalla. No, vamos a esperar los resultados. Cuando los tengamos le llamo y le contesto.

Keiko Fujimori resalta no haber cambiado sus posturas conservadoras como oponerse al aborto y del matrimonio homosexual. No obstante, sí reitera su cambio de posición para indultar a su padre Alberto Fujimori, cuya liberación hace años no apoyó.

