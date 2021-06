Betsy Chávez, electa parlamentaria de Perú Libre, se refirió a la carta enviada por ex altos mandos en retiro del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, además de oficiales de menor graduación, al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) en la que afirman que existe un supuesto “fraude electoral”.

En efecto, la también exvocera de la bancada de Perú Libre calificó de “preocupante” que exoficiales hayan difundido una misiva solicitando a las instituciones del orden no reconocer una eventual proclamación de Pedro Castillo como nuevo mandatario.

“Estamos ante un documento que tiene un carácter poco conciliador. No hay una figura de sedición, pero están instando a que se rompa el Estado de derecho. Sin duda. Estamos en un proceso democrático, que han sido las elecciones, y tenemos que ser respetuosos. A muchas personas no les puede gustar el resultado, pero no por eso podemos transgredir el orden democrático ”, declaró este domingo durante una entrevista en canal N.

Asimismo, Chávez sostuvo que con esta clase de comunicados lo único que buscan es “una figura de statu quo tratando de sustituir resultados por otros” en favor de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien persiste en un supuesto fraude y no reconoce la autonomía de las autoridades correspondientes.

“ Esto está buscando una figura de statu quo tratando de sustituir resultados por otro s. La responsabilidad que tenemos todos los líderes y las organizaciones políticas es llamar a la calma a todo el país. Por otro lado, no sería saludable para el país tener un Congreso obstructor como en el 2016, donde pasan presidentes tras berrinches de carácter político. (…) La señora Fujimori tiene una responsabilidad muy grande. Espero que pueda alcanzar la madurez política y democrática”, acotó.

En otro momento, cuestionó que Keiko Fujimori haya defendido su accionar y el de su partido político al presentar recursos electorales y judiciales para revisar el escrutinio de la segunda vuelta electoral porque lo consideran “irregular”.

“Se está haciendo un abuso del derecho máximo para aplicar o no un estatus a favor de Keiko Fujimori de querer sustituir los resultados por otros. Me parece una actitud inmadura e irresponsable. Es impertinente que se haga dicha acción, pero finalmente somos respetuosos del carácter judicial que se van a tomar”, añadió.

