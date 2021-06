Defensor del Pueblo: “Nadie puede hablar de fraude, nadie se puede autoproclamar presidente”

El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, se pronunció respecto a la incertidumbre de no conocer los resultados finales de la segunda vuelta electoral, lo cual retarda la oficialización del próximo presidente de la República.

Gutiérrez Camacho aseveró que no se puede hablar de un fraude sistemático, tal y como claman desde Fuerza Popular. Sin embargo, aclaró que tampoco nadie se puede autoproclamar como jefe de Estado hasta que los organismos electorales no lo determinen.

“ Nadie puede hablar de fraude, por lo menos de un fraude masivo sistemático. Nadie puede hablar de fraude, nadie se puede autoproclamar presidente o presidenta de la República porque eso es sustituir al Jurado Nacional de Elecciones”, señaló en diálogo con RPP.

Asimismo, recordó que desde la Defensoría del Pueblo publicaron un comunicado en el que hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y responsabilidad mientras se esperan los resultados oficiales de los comicios del último 6 de junio.

“Hemos pedido serenidad y responsabilidad a la población para esperar los resultados, y serenidad también a los candidatos y que, en estos momentos, se inclinen como hombres de Estado y den directivas claras para que todas las manifestaciones se realicen de manera pacífica”, expresó.

Además, se dirigió al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para pedirle que continúen con el trabajo que vienen realizando y sigan haciendo públicas las audiencias donde se resuelvan las nulidades, y otras diligencias. “También hemos pedido la máxima argumentación en sus resoluciones y la verdad material hasta donde razonablemente sea posible constatar”, dijo.

A favor de entregar el padrón electoral

Respecto al pedido que realizó Fuerza Popular para entregarles el padrón electoral, Walter Gutiérrez se mostró a favor. Indicó que “es absolutamente saludable” que se cuente con esta información para la transparencia del proceso.

“Esta es es una información pública, la del Reniec. Sobre la base del Reniec se construye el padrón electoral que es público, de acuerdo al artículo que acabo de señalar. Sobre ese padrón general luego se fraccionan en distintos números de pequeños padrones, esto también es público, porque si el todo es público, por qué la parte no es pública”, manifestó

“Cuando pedimos la máxima transparencia también nos referimos a este extremo. Desde nuestro punto de vista no hay debate y será el Jurado quien diga que es público pero no lo va a utilizar por tal razón, no es que nosotros estamos a favor de tal o cual posición de un candidato ”, añadió el defensor del Pueblo.

