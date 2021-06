Lourdes Flores ataca a jefe de la ONPE: “No se porte como un ladrón”

La abogada Lourdes Flores se presentó en la marcha Respeta mi voto que fue organizada por simpatizantes de Fuerza Popular. En la convocatoria, la lideresa del Partido Popular Cristiano (PPC) llamó “ladrón” al titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto.

“Yo quiero que esta plaza, unida por la fe en conocer la verdad, le digamos con firmeza y claridad al jefe de la ONPE: ‘No te portes como un ladrón y entrega el padrón’ ”, expresó desde la Alameda 28 de Julio este sábado.

Asimismo, Flores Nano cuestionó la decisión del ente electoral por no remitir las listas de sufragio. Señaló que esta es una “exigencia del momento presente”.

“ En una democracia, no puede haber secreto, no puede haber padrones bajo la mesa , no puede haber ocultamiento de información. Y esa es la exigencia del momento presente. Ese es el llamado que con responsabilidad hacemos a la autoridad electoral y, en particular, a la ONPE”, agregó.

Lourdes Flores: “Queremos saber la verdad”

En esa misma línea, Lourdes Flores se dirigió a los seguidores del fujimorismo para asegurar que lo que desean es “saber la verdad” y que se “respeten los votos en las urnas”. Además, profirió halagos hacia la investigada Keiko Fujimori.

“Apenas hace dos meses cuando comenzó este encuentro multitudinario, este encuentro de peruanos y peruanas preocupados por el Perú, la candidata Keiko Fujimori con enorme esfuerzo había representado un porcentaje menor. Ella con coraje, valentía, tenacidad, nos ha unido a los peruanos, que no tengo la duda de señalar que somos más del 50%”, comentó.

Reiteró a las autoridades electorales “que indaguen la verdad” porque considera que existió “fraude” en el proceso. “Solo pedimos como arma que se cumpla la Constitución y que las autoridades electorales hagan su tarea, que indaguen la verdad, que salga la verdad de las urnas . No estamos defendiendo sino aquello por lo que el pueblo del Perú ha votado”, apuntó.

La integrante fundadora del PPC deslizó este supuesto “fraude”, pese a que los entes electorales peruanos y las misiones observadoras internacionales han recalcado que los comicios se desarrollaron de manera “exitosa”.

Keiko Fujimori: “Vamos a estar activos hasta que se analice la última acta electoral”

Keiko Fujimori manifestó que insistirá ante los organismos electorales para que revisen nuevamente las actas electorales.

“No nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos. Nosotros queremos saber qué han dicho los peruanos el día 6 de junio. Y vamos a estar así, activos, unidos, hasta que se analice la última acta electoral ”, dijo desde Alameda 28 de Julio.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.