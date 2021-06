Ipsos Perú dio a conocer que realizó un análisis del conteo rápido que publicaron y los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 100% de actas contabilizadas y procesadas de la segunda vuelta. Se determinó que no hay certeza de concentración casos atípicos en las actas.

“El análisis estadístico que hemos realizado no nos permite comprobar o descartar que haya habido algunas actas manipuladas. Sin embargo, no se encuentra evidencia de una concentración atípica de casos, ni en determinadas zonas geográficas ni para un candidato en particular ”, publicó la entidad en su cuenta de Twitter.

Asimismo, el estudio que fue realizado a pedido del Instituto de Gobierno, Democracia y Desarrollo Sostenible precisó que existe un elevado porcentaje de “valores normales” en las actas.

“Al comparar los resultados de las actas con los de sus respectivos locales, se encuentra que el 95,28% está dentro de los valores normales. Los casos atípicos son similares para ambos candidatos ”, agregó Ipsos Perú.

En la investigación se detalló que hubo 1.704 mesas con casos atípicos (o outliers) moderados que beneficiaron a Perú Libre y otras 381 con casos atípicos extremos. Del mismo modo, 1.592 mesas con casos moderados que favorecieron a Fuerza Popular, mientras que 403 tuvieron casos extremos de apoyo al partido naranja.

En esa misma línea, Ipsos Perú informó que tras el análisis pudieron establecer que “ si se eliminan todos los casos atípicos de ambos partidos, la variación porcentual no sería significativa y se mantendría el orden de la elección . Es decir, los efectos de los outiers se neutralizan”. Este escenario ocurriría tanto a nivel de regiones como de distritos.

¿Qué son los casos atípicos moderados y extremos?

Ipsos Perú considera como casos atípicos moderados y extremos a aquellas actas “que tienen un comportamiento atípico que se aleja del resultado promedio de su local de votación o distrito”. Ello, por ejemplo, en casos donde tanto Fuerza Popular como Perú Libre obtuvieron cero votos en mesas de sufragio.

“Actas contabilizadas donde un partido obtuvo 0 votos: hasta el momento hay 234 meses con 0 votos para ambos candidatos, principalmente por ser mesas anuladas. Adicionalmente, hay 70 meses donde solo Fuerza Popular obtuvo 0 votos y 17 mesas donde solo Perú Libre obtuvo 0 votos”, explicó el organismo.

En cuanto a este aspecto en específico, se comentó que aun cuando estas 87 mesas donde las agrupaciones tienes cero votos fuera retiradas del conteo, “la distancia entre ambos candidatos se reduce, pero no varía el orden de la elección ”.

