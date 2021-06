El exalcalde de La Victoria George Forsyth se reunió este sábado con el virtual presidente electo Pedro Castillo. Afirmó que, tras dialogar con el docente, este le recalcó que no tiene ningún vínculo con el comunismo.

“En las conversaciones que he tenido con el señor Castillo es donde me vuelve a comentar y me asegura que él no es comunista ni va a expropiar. No tengamos ese temor. Es un mensaje que yo, como muchos peruanos, queremos escuchar, que él tiene ese compromiso. Han creado esa figura, que no es verdad; él no es comunista ni va a expropiar ”, declaró a la prensa.

Forsyth Sommer, quien señaló que acudió a la cita con el maestro cajamarquino “sin ningún interés”, consideró que por los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Castillo Terrones es ya el nuevo jefe de Estado.

“Lo que todos los peruanos ya hemos visto es que al 100% de las actas analizadas por la ONPE ha ganado el señor Castillo . Lamentablemente, estamos viendo que está tardando el pronunciamiento de JNE y lo que está causando es más división y polarización en el Perú”, comentó.

Asimismo, criticó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no proclame los resultados para que se confirme al representante de Perú Libre como nuevo mandatario para el periodo 2021-2026.

“Le pido al JNE que se pronuncie lo antes posible, en estas próximas horas, para evitar esta polarización que estamos viendo. A los que van a salir hoy a las calles, que tienen todo el derecho de hacerlo, pero que lo hagan con mucha tranquilidad, con mucha paz”, refirió.

En ese sentido, invocó al ente electoral a actuar con “celeridad” para evitar que el país siga dividido en la espera de los resultados finales oficiales. Incluso, hizo un llamado a que se respete el desenlace de la segunda vuelta electoral.

“Respetemos luego la decisión que tome la decisión del JNE, que ya no debe tardar. Es evidente a través de las actas analizadas por la ONPE que el señor Castillo es quien ha ganado las elecciones. Entonces, les pido que se manejen con celeridad porque el Perú no puede seguir así . El Perú tiene que trabajar, crecer, tenemos que unirnos. Hay que hacer una transferencia también”, agregó.

George Forsyth cuestiona moción de censura contra la Mesa Directiva del Congreso

Por otro lado, el excandidato presidencial por Victoria Nacional se pronunció acerca de la moción de censura presentada contra la Mesa Directiva del Congreso de la República.

“(Estoy) muy preocupado por lo que está sucediendo en el Congreso. Una censura a la Mesa Directiva faltando un mes y una semana para el cambio de presidente sería algo sumamente irresponsable. Le pido al Congreso que actúe de una forma responsable en medio de un momento tan difícil en el que nos encontramos todos los peruanos”, apuntó George Forsyth.

El último viernes, los parlamentarios Kenyon Durand Bustamante (Acción Popular), César Gonzáles Tuanama (Descentralización Democrática) y Carlos Mesía Ramírez (Fuerza Popular) ingresaron una nueva moción de censura contra la Mesa Directiva.

El pedido se sustentó en que Mirtha Vásquez, Luis Roel y Matilde Fernández “no han cumplido con representar y defender el fuero del Parlamento conforme lo establece el Reglamento del Congreso de la República”.

Luego de ello, Vásquez Chiquilín anunció que dicha iniciativa será vista en la sesión plenaria del miércoles 30 de junio. Ello, pese a que algunos legisladores se dirigieron a su despacho para exigir que se adelante la evaluación del pedido.

