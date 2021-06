Consejo de la Prensa exhorta a respetar los resultados electorales democráticamente

El Consejo de la Prensa Peruana, a través de un comunicado, hizo un llamado a la calma a los ciudadanos y a los dos partidos políticos que participaron en la segunda vuelta electoral (Perú Libre y Fuerza Popular), mientras se resuelven los recursos legales presentados tras el balotaje.

También exhortó a que se respeten democráticamente los resultados electorales cuando sean anunciados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en aras de la convivencia nacional.

De igual forma, el CPP condenó las protestas que simpatizantes fujimoristas han realizado frente a las casas de las autoridades electorales, como el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, o el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como las manifestaciones en las viviendas del fiscal José Domingo Pérez y del director de La República, Gustavo Mohme Seminario.

“ Esta organización rechaza una vez más los plantones realizados frente a los domicilios de autoridades públicas, periodistas y artistas acontecidos en los últimos días. La persecución ideológica, que viene a ser un intento de censura, es enemiga de la libertad de expresión y no debe ser tolerada en una democracia”, añadió.

Por último, el Consejo de la Prensa Peruanoa indicó que “la institucionalidad de las organizaciones electorales, entre ellas el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debe ser respetada”.

“El Consejo de la Prensa Peruana pide a estos organismos que continúen actuando con transparencia y realizando audiencias públicas en mérito de reducir las tensiones sociales”, concluyó.

¿Qué falta para proclamar al ganador de las elecciones?

Al 100% de actas procesadas y contabilizadas por la ONPE, Pedro Castillo se convirtió en el virtual presidente electo al conseguir el 50,125% de los votos válidos; es decir, 8 835 970 personas lo eligieron a él en las urnas. Keiko Fujimori, por su parte, obtuvo 49,875% de respaldo, lo que representa un total de 8 791 730 votos.

Fuerza Popular, en un intento por revertir los números, había presentado 943 recursos de nulidad, dentro y fuera del plazo legal. Sin embargo, estos ya fueron revisados y los 35 Jurados Electorales Especiales declararon infundados e improcedentes todos estos pedidos.

Ante esta situación, la agrupación naranja ya empezó a tramitar los recursos de apelación para que los casos sean revisados ante el pleno del JNE. Además, su equipo ha presentado un hábeas data contra la ONPE para intentar acceder a los padrones electorales.

Por último, el exjuez Javier Villa Stein ha presentado una acción de amparo ante el Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Miraflores para pedir que se anule la asegunda vuelta y se ordene un nuevo balotaje.

No obstante, Ana Neyra, en diálogo con La República, señaló que, en realidad, no hay ningún sustento en esa acción de amparo que presentó Villa Stein. “Está aludiendo a una afectación de derechos fundamentales, pero no precisa cuáles. Yo no le veo posibilidad alguna, con el marco legal vigente. No creo que pueda estimarse”, dijo.

Comunicado del CPP.

