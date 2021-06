Puno: miembros de mesa de Asillo desmienten denuncia de fraude de Fuerza Popular

Puno. Judith Gisela Calcina Qquenta y Vanesa Cáceres Chicahuari, son dos de las tres miembros de la Mesa N° 069993 instalada en el colegio IEP 72002 Señor de los Milagros, distrito de Asillo, provincia de Azángaro, al norte de la ciudad de Puno.

En la segunda vuelta electoral ejercieron el cargo de presidenta y secretaria, respectivamente. Mientras que Derly Reynaldo Calcina Murga, cumplió la función tercer miembro. Los tres dejaron constancia en actas que 232 personas votaron por Perú Libre y diez por Fuerza Popular.

Los dos miembros de mesa decidieron dar su versión porque Fuerza Popular, solicitó la nulidad de la votación de su mesa alegando que las firmas de las personas que tuvieron el proceso electoral, no guardan relación con la base de datos de la Reniec. Tácitamente se advirtió un presunto fraude.

Judith Calcina y Vanesa Cáceres, reconocen que sí son sus firmas las que aparecen en los documentos electorales. Advirtieron que la denuncia las perjudicó. “Tenemos constancia de haber estado en la votación. Las personas que nos conocen piensan que hemos hecho fraude. Realmente nos ha hecho mucho daño” aseguró Judith Calcina.

Cáceres, alegó que ella se enteró de la acción que impulsó Fuerza Popular por sus parientes quienes se informaron por medio de las redes sociales. “Me llamó mi tía y me dijo: ¿Cómo has hecho esas cosas (fraude)? A raíz de ello me enteré de todo este problema. Nos han hecho mucho daño a nuestra imagen porque las personas nos miran mal. No puede ser posible que digan cosas que no se ajustan a la verdad”, dijo Cáceres.