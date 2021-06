El congresista electo Alex Paredes, de Perú Libre, manifestó que la decisión de Keiko Fujimori y Fuerza Popular para presentar un hábeas data a fin de exigir a la ONPE que entregue las listas electorales solo perjudicará al país.

“Los abogados saben qué es lo que significa presentar una acción de garantías constitucionales como un hábeas data. Eso no se resuelve de la noche a la mañana. La intención es forzar un alargamiento (del proceso) , no entendiendo que quien se está desprestigiando no es el señor Pedro Castillo ni la señora Keiko Fujimori; se está desprestigiando al país”, dijo a la prensa.

En ese sentido, Paredes señaló que cuando Fujimori Higuchi indicó que se gestó un presunto fraude en las mesas de sufragio también está sindicando a las misiones observadoras internacionales de complicidad. No obstante, estos organismos ya afirmaron que el proceso se realizó correctamente.

“En este proceso electoral ha tenido presencia de organismos internacionales. Ellos han testificado. No sé en qué momento los van a acusar también a ellos de haber cometido actos irregulares . Hay que pensar en el bienestar de la población, miren qué cantidad de gente está saliendo a reclamar el respeto a su voto”, agregó.

Además, invocó a reflexionar a la fuerza política opositora sobre el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado, donde insta a respetar los resultados de la segunda vuelta.

“Ojalá se tome en cuenta esta última declaración del Consejo de Estado, donde pide tranquilidad a toda la población, pide el respeto a los resultados, y entiende que solamente juntos vamos a poder consolidar la democracia en nuestro país”, expresó.

Bancada de Perú Libre priorizará temas de salud y educación

En otro momento, Alex Paredes dio a conocer que la bancada de Perú Libre, que entrará en funciones en julio próximo, priorizará los temas de salud y educación porque son aspectos que “preocupan” a Pedro Castillo.

“La preocupación que ha demostrado el profesor Pedro Castillo es el tema de educación, que en estos momentos no se está desarrollando en igualdad de condiciones; y el tema de salud. Obviamente, pensar en este Congreso se va a inaugurar a los pocos días de estar en funcionamiento con la discusión del proyecto de ley de presupuesto para el 2022. Hay que ir pensando en esas prioridades que hay que darle a lo que no se dio en su momento, como fue salud, educación y otros sectores ”, comentó.

