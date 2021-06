Fuerza Popular y la excandidata del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores Nano, incurrieron en desinformación para exigir la admisión de las actas de nulidad que se han presentado ante los Jurados Electorales Especiales (JEE), con la esperanza de darle vuelta a los resultados de la segunda vuelta.

En conferencia de prensa llevada a cabo ayer en la mañana, Flores Nano argumentó que estos recursos deberían ser aceptados porque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recién publicó el miércoles 17 el acuerdo que dejó sin efecto la inicial ampliación del horario para la presentación de solicitudes de nulidad.

El JNE había acordado ampliar la fecha que vencía el miércoles 9 a las 20 horas hasta el viernes 11. Luego, ese mismo viernes, rectificó porque la decisión no era acorde con los principios de preclusión de las etapas de los procesos electorales y de seguridad jurídica y mantuvo la fecha de cierre original.

Este tema es clave para los intereses de FP, porque con la ampliación del plazo podrían ser admitidos a trámite todos los recursos que buscan anular unos 200.000 votos por un presunto “fraude en mesa”, sobre el cual no se han presentado pruebas fehacientes.

Como el JNE publicó anteayer miércoles 17 el acuerdo con la rectificación, Flores Nano argumentó que la ampliación ha estado vigente hasta entonces y que, por lo tanto, los escritos deberían ser admitidos para su evaluación “por acto propio del Jurado Nacional de Elecciones”, dijo Flores Nano. Es un tema “zanjado”, añadió. La misma palabra -“zanjado”- usó el excongresista Miguel Ángel Torres, presente en la conferencia.

Pero lo que no advirtieron ni Flores Nano ni Torres ni ninguno de los presentes ayer -incluida la excandidata Keiko Fujimori- es que el propio JNE había explicado a través de sus redes sociales que ese acuerdo de ampliación nunca estuvo vigente. El martes, esta entidad señaló que aquel “nunca se formalizó: nunca fue publicado ni notificado a los partidos políticos”.

Es más, luego del argumento esgrimido por Flores Nano, de nuevo el JNE tuvo que salir a aclarar la situación (leer abajo la captura de imagen).

El JNE desmintió a Flores Nano. Foto: captura Twitter

Fraude sin pruebas

Patricia Juárez, candidata vicepresidencial de FP, había mencionado en una entrevista previa que “había buenas noticias”. Todo hace pensar que se refería a esta argumentación legal.

Sin embargo, a la luz de lo señalado por el propio JNE, no habría mayor sustento en ella.

Cabe recordar que el extitular del Tribunal Constitucional Óscar Urviola es quien intentará convencer al JNE de que el plazo para interponer nulidades se corra por lo menos hasta las 23:59 horas del miércoles 8.

Otro anuncio fue que el constitucionalista Domingo García Belaunde presentará un hábeas data para que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) entregue la información sobre las listas de votantes. El fujimorismo ya empezó a insinuar que el sistema electoral estaría coludido en este supuesto “fraude en mesa”, pese a que días antes solo decían que el responsable era Perú Libre.

Fuentes de la ONPE explicaron que FP pidió la información de 59 mesas, pero esas listas de electores contienen datos personales que no pueden ser ventilados.

Dicho esto, si bien el fujimorismo está en su derecho de presentar los recursos que considere pertinentes -como un hábeas data-, esto no va a paralizar el calendario electoral, según explicó Jorge Jáuregui, abogado especialista en derecho electoral, en diálogo con La República.

Para Jáuregui, además, no hay evidencias de fraude. “Han insistido en lo de las firmas que no son iguales, pero ese argumento es inconsistente e incoherente. Los abogados deberían tener una mayor cuota de responsabilidad profesional. No es posible que la doctora Flores alegue que porque las firmas no se parecen es sinónimo de fraude. Las mesas de sufragio se instalan con muchos protocolos de seguridad”, explicó.

Desmienten a Flores

Flores Nano ha presentado cinco pericias de firmas de miembros de mesa para alegar que estas son falsas. Sin embargo, de estos cinco ciudadanos ya dos han salido a desmentirla mostrando sus certificados de que efectivamente cumplieron su función el domingo 6.

Suposiciones. Flores se sumó al equipo con peritajes que pronto fueron desmentidos. Foto: Félix Contreras/La República

Judith Ccuno, miembro de mesa en Sicuani, Cusco, rechazó la imputación de Flores.

“Yo he participado en las actividades electorales (...) y no ha pasado ningún tipo de fraude ni nada. Asevero también que esta es mi firma”, declaró Ccuno en video al periodista Denid Hualla, de Sicuani.

“Señora Lourdes Flores, quiero que usted se rectifique porque no se ha falsificado ninguna firma”, dijo.

Judith Ccuno cumplió labor en Sicuani. Foto: difusión

Leodan Fernández Guevara, quien fue presidente de mesa en Huambos, en Chota, Cajamarca, también exige que se rectifique. “Exijo a la señora Lourdes que se rectifique. Sí fui miembro de mesa, tal como acredito con mi constancia y certificado”, expresó a la publicación La Voz de Cajamarca.

Ellos se suman a muchos otros miembros de mesa que rechazan la supuesta falsificación de firmas que acusa FP.

Leodan Fernández presidió mesa en Chota. Foto: difusión

Otro caso de una mesa electoral en Argentina en peritaje de Flores fue desestimado por el Jurado Electoral de Lima Centro el sábado 14. Se advirtió que la firma del cónsul en ese país abonaba a “la presunción de la validez de los votos”.

Además, el perito Christian Alanoca explica que los peritajes que presenta Flores no tienen validez porque analizaron firmas digitalizadas y no las originales y porque no son muestras coetáneas ni se sabe la fecha de las firmas, entre otras características. De este modo, pierde fuerza la imputación.

