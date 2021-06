La congresista electa por Tacna, Betssy Chávez Chino (31), renunció a la vocería oficial del partido Perú Libre y dicha organización designó en su reemplazo a Alex Paredes Gonzales (57), parlamentario electo en Arequipa. Chávez asumió la representación del partido ante los medios de comunicación, el 18 de mayo, en plena campaña por la segunda vuelta presidencial.

Quien debía asumir el cargo que dejó libre la joven abogada, era Jaime Quito Sarmiento, el vocero alterno, sin embargo los directivos de Perú Libre habrían optado por consenso delegarle esa responsabilidad al docente Alex Paredes. Este último también tiene estudios de derecho.

Chávez sostuvo que su renuncia se basó en motivos personales. Recordó que ella fue propuesta para el cargo por el electo presidente de la república, Pedro Castillo, y luego elegida por sus compañeros. Reconoce que al asumir de forma tan temprana la vocería, existe un desgaste natural ante la fuerte campaña que se vivió en la segunda vuelta.

“Fui la primera vocera de todas las facciones. Tuve un trabajo importante y me siento contenta por lo logrado (la victoria electoral). Creo que ahora es importante hablar por mí, por Betssy Chavez, tener más libertad, porque cuando yo era vocera debía consultar todo al colegiado. Ahora me siento con mucha libertad, me he quitado un corset político y sigo siendo parte del partido”, declaró Chávez.

Negó que alguna de sus declaraciones u opiniones haya causado la incomodidad o rechazo al interior de Perú Libre. “Soy una de las personas más cautas en el partido. Discrepancias tenemos muchas pero también tenemos un lema en el partido: ' Unidad, discrepancia y unidad’. Así que diferencias tienen que haber, porque no somos títeres ni monigotes de nadie, pero ninguna de mis declaraciones ha significado una bajada de dedo. Incluso me pidieron que reconsiderara mi decisión”, comentó.

No hay discrepancias

La elección de Alex Paredes Gonzáles como nuevo vocero fue por unanimidad (con 37 votos). El congresista por Arequipa descartó que el día sábado, hubiera tensión en la elección, porque los legisladores electos han entendido que más allá de las características que tienen, les interesa cumplir con las promesas de campaña.

Alex Paredes indicó que Castillo firmó una proclama por la ciudadanía, en el que se compromete al respeto de los derechos humanos. Respecto al cambio de la Constitución, indicó que hay mecanismos para llevarla a cabo como la Asamblea Constituyente. “La necesidad de cambiar la Constitución va a pasar dentro del marco del ordenamiento jurídico y permite el estado de derecho”.

No descartó que la modificación sea por referéndum o por la vía legislativa. ❖

Chávez pide calma a la población

Betssy Chávez llamó a la población a la calma y pidió respeto a la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones que aún no proclama a Castillo como ganador de las elecciones. Responsabilizó a la contendora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, de generar un clima de incertidumbre y zozobra, gracias a sus reclamos y pedidos de nulidad de actas electorales.

Para Chavez, la intención de Fujimori es crear una crisis política, declararse una perseguida política y luego pedir asilo en otro país para huir de sus problemas judiciales.