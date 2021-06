El virtual presidente electo Pedro Castillo se reunió con los alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) y aseguró que él no quiere desestabilizar la democracia, sino fortalecerla.

“Tenemos que potenciar nuestras riquezas, empezando con los pueblos más alejados, en donde, en este escenario político, se ha querido quitar el voto del hombre que está allá, en el último rincón del país. Por nuestra parte, no estamos acá para hacer ningún gesto de desestabilizar ni dividir ni golpear la democracia. Por el contrario, fortalecerla en todos los ámbitos ”, expresó el maestro rural durante el evento difundido por Canal N.

También dijo que se debe priorizar el tema de la salud, porque sin ella no habrá progreso. “En este momento, el poblador no está pensando en la política, sino que está pensando en cómo llevar un pan a la boca, cómo obtener un centavo en su bolsillo, pero no se puede encaminar esas cosas si no priorizamos lo más grato, lo más sagrado que es la salud”, manifestó. Por eso, el profesor cajamarquino les solicitó a los alcaldes y a los gobernadores que trabajen en conjunto.

Asimismo, pidió que lo ayuden para que se cree el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación, una promesa de campaña de segunda vuelta. “Para que el Perú cree su propio medicamento y no estemos mendigando una vacuna, porque los peruanos sí podemos hacerla. Somos inteligentes, somos emprendedores. Hay muchos investigadores. Y a los futuros científicos se los tiene que identificar desde la escuela, el colegio”, anotó Castillo.

A renglón seguido, acotó: “No podemos seguir siendo un país primario exportador, cuando tiene usted detrás de la municipalidad un gran potencial”. También indicó que se debe potenciar a las fuerzas policiales y a las Fuerzas Armadas, y que se debe “levantar la moral de la Policía”.

“ Nosotros estamos acá sin ningún interés personal ni de grupo ni familiar. No debemos ningún centavo. Hemos llegado acá y no tenemos ningún favor político ni económico a nadie que pagarle. Por eso tenemos la autoridad moral para asumir con responsabilidad, empezando con la lucha frontal contra la corrupción”, culminó.

Álvaro Paz de Barra, alcalde de La Molina, también estuvo presente

El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de Barra, presidente de la AMPE, estuvo presente en la reunión con Pedro Castillo y se pronunció luego del encuentro. Invocó a los Gobiernos regionales, locales y a todas las fuerzas políticas a insertarse “en un proceso de reconciliación nacional para reconstruir un país donde se hable menos y se oiga más”.

De igual forma, señaló que el encuentro con el docente chotano fue en representación de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) como una institución “garante de la institucionalidad democrática y respetuosa de los organismos del Estado”.

“Nosotros somos un espacio democrático, pero también cada alcalde puede ejercer sus opiniones. Como institución somos garantes también de la institucionalidad democrática y también de la independencia de poderes tanto de los organismos del Estado como los poderes del Jurado Nacional de Elecciones. Es así que estamos a la espera de su proclamación”, prolongó.

