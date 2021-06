Asesor legal de Fuerza Popular prevé que toda denuncia electoral se resuelva en dos semanas, dependiendo de los Jurados Electorales Especiales. Asegura que nunca ha acudido al Poder Judicial tras una resolución del máximo ente electoral, así esta haya sido contraria a lo que él cree.

¿Tiene usted algún cargo político o de consultoría dentro de Fuerza Popular (FP)?

No.

¿Desde cuándo es asesor legal de este partido?

Me invitó la doctora Loza, que es abogada de la candidata Keiko Fujimori, hace dos semanas, a raíz de que en la página web del estudio Castiglioni explico cómo son y anulan los procesos electorales. Luego les hice una explicación en directo y me invitaron a participar.

¿Coordinó usted con la lideresa de esa agrupación sobre la denuncia que ella hizo desde el mismo día de las elecciones acerca de “irregularidades”?

No. Porque en ese momento yo no estaba incorporado a su equipo. Yo la veo recién, y la acompaño, el día que se convoca a conferencia de prensa en el local (partidario de Surco) y el señor Miki Torres dice que se va a pedir la nulidad de ochocientas actas.

Al siguiente día de las elecciones, Keiko insistía en “irregularidades” y luego de “indicios de fraude en la mesa”. ¿No sería más bien que tenía indicios de que los resultados electorales le serían adversos?

Es algo que desconozco. No estuve en ese momento. Yo no he hablado ese tema con la señora Fujimori.

¿Usted sabía acerca de la fecha perentoria para la presentación de nulidad de actas?

Sí, claro. No es la primera vez que ejerzo mi profesión sobre temas electorales.

¿Le advirtió usted a Keiko Fujimori que la presentación de ese recurso estaba fuera de fecha? ¿Qué le dijo ella?

¿Cuál recurso?

¿El de nulidad de actas?

Se han presentado ochocientos. El veinte por ciento antes de las ocho de la noche y después de esa hora, a las once y cincuenta y nueve, el resto. Ahí hay dos temas. Una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del año 2018 y otra del 2020, sobre las ventanillas, pero que nunca ha sido publicada en el diario oficial El Peruano y viendo lo que dice el Dr. Salas (presidente del JNE), que ellos mismos (miembros del JNE) dijeron y se desdijeron en ese acuerdo, de ampliar el plazo y cita una sentencia del Tribunal Constitucional, que dice si es que no se ha notificado el acto administrativo o de gobierno no tiene efectos. Esta resolución no ha sido publicada, repito, en el diario oficial El Peruano, en una separata especial, por lo que es fácilmente cuestionable, pues si bien está en la página web del JNE, no todas las personas entran a ella, ni tampoco algunos partidos políticos.

¿Coordina con bufetes de abogados al servicio de FP?

Somos seis colegas que litigamos con mucha frecuencia en el Jurado Nacional de Elecciones. Cada uno tiene diferentes responsabilidades. No tenemos a nuestro servicio ni coordinamos con grandes estudios eso que está en la cabeza solo del doctor Aníbal Torres, de millones de soles. Para eso yo lo he invitado, a él, a mi estudio.

La incorporación del doctor Urviola ha sido en forma individual. Él trabaja por su lado. Lo mismo la doctora Lourdes Flores hizo su análisis. Todo como contribución a la ciudadanía.

La participación de los doctores Lamas y Amoretti, al presentar una denuncia penal, la han hecho por su lado. No vienen acá, no forman parte del equipo (legal de FP). Y así, son individualidades que se han ido sumando a esa nulidad que se está denunciando en el proceso electoral.

¿Usted, Fuerza Popular y Keiko son conscientes de que con su denuncia de “fraude” están implicando a cientos de personas de las zonas rurales más pobres del país de haber cometido un grave delito?

No estamos señalando personas. El término fraude está en la Ley Orgánica de Elecciones. Ahí dice que se podrá declarar la nulidad por fraude, cohecho, soborno e intimidación. No es que nosotros hemos inventado el tema. Son causales para pedir la nulidad.

¿Sabe usted que Cecilia Chacón, excongresista fujimorista, y David Chlimper, hermano de José Chlimper, actual miembro del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) e investigado por lavar dinero en las anteriores campañas electorales de Fuerza Popular, junto con Keiko Fujimori han subvencionado tasas para anular mesas en Puno?

No. Desconozco.

¿Hasta cuándo “van a pelear las 802 actas e insistir en su denuncia de fraude”?

Hasta que el Jurado termine de resolver, no solo las actas. Están las mil actas observadas. Hay veinte expedientes que han sido observados por la ONPE y ahí hay mil, y todavía no se han visto las nulidades que nosotros hemos deducido. El señor Ronald Gamarra, vía Twitter, dice que hay no sé cuántas resoluciones. A nosotros no nos ha llegado ninguna notificación, sino ya las hubiéramos apelado, y ya hubiera audiencias en el Jurado en la mañana, tarde y noche. El presidente del JNE ha dicho que no tiene más carga procesal. De dónde dice el señor Gamarra que todo ya está resuelto. No se ha resuelto, entre las nulidades y las observaciones de ONPE, ni el diez por ciento en cada caso.

¿En cuánto tiempo cree que se resolvería todo esto?

Yo he dicho dos semanas. Dependiendo mucho de los Jurados Electorales Especiales y, en este caso, se están demorando. No se ha visto ni el cinco por ciento de ambos paquetes.

¿Cuál es el objetivo de integrar al equipo de abogados de FP al expresidente del TC Óscar Urviola?

Desconozco. Solo lo he visto por televisión. No forma parte del equipo que estamos viendo actas, votos y nulidades.

¿Ustedes quieren judicializar su denuncia electoral?

Yo no participaría en ello, pues se agota la decisión con el Jurado Nacional de Elecciones. Nunca he acudido al Poder Judicial después de una resolución del máximo ente electoral, así sea contraria a lo que yo creo.

¿No hay ninguna intención sistemática de ilegitimar a quien resulte ganador de estas elecciones presidenciales ni tampoco de crear inestabilidad política en el país?

De nuestra parte, no.

¿En qué momentos Fuerza Popular reconocerá los resultados de la elección?

Cuando se vea el último voto. En eso sí hay jurisprudencia. El Jurado no puede proclamar presidente de la República alguno cuando aún haya un voto pendiente por resolver.

