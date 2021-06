El abogado Julián Palacín manifestó que la estrategia del partido de Keiko Fujimori es continuar ingresando pedidos de nulidad para otorgar mayor carga procesal al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). De ese modo, enfatizó, se retrasaría la declaración oficial de Pedro Castillo como presidente de la República.

“El motivo de mi visita es hacer un informe jurídico sobre una entrevista donde probé fehacientemente que Fuerza Popular está desarrollando una campaña de presentación de recursos de nulidad extemporáneos y que son improcedentes con la finalidad de recargar al JNE ”, señaló a la prensa.

Sostuvo que la cantidad de documentos presentados ante los organismos electorales también impediría que se resuelvan los casos hasta la fecha en que debería juramentar el nuevo jefe de Estado a fin de promover un “golpe de Estado”.

“Que haya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 recursos de nulidad y que no le dé tiempo al jurado de resolverlas antes del 28 de julio, con esto gestar que el Congreso designe un presidente y hacer técnicamente un golpe de Estado. Esa es la realidad”, recalcó.

José Palacín: “Todos los recursos de nulidad extemporáneos son improcedentes”

Asimismo, el integrante del equipo técnico de Perú Libre explicó que “todos los recursos de nulidad extemporáneos son improcedentes” y enfatizó que, por lo tanto, lo que alega Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional y miembro del grupo de defensa legal de Fuerza Popular, es errado.

“ Lo que dijo Urviola es ilegal y anticonstitucional . Urviola no es defensor de la legalidad, sino es abogado particular de Keiko Fujimori y está violando la ética profesional de los abogados. No se puede judicializar, como lo han hecho otros abogados también que están violando la Constitución llevando esto al Poder Judicial. Esto termina en el JNE”, comentó Palacín Fernández.

En ese sentido, indicó que los letrados que buscan que se acepten los recursos de nulidad presentados fuera del plazo correspondiente estarían instando a la comisión del delito de prevaricato.

“Los abogados que pretenden que un juez cometa delito de prevaricato porque ningún juez electoral puede cometer ese delito interpretando contra el texto expreso de un decreto supremo, podrían perder su título de juez. Ninguna ley ni dispositivo administrativo puede tener fuerza ni efecto retroactivo. Con ese criterio cualquier autoridad desconoce una ley, la interpreta como quiere y la cambia. Eso es prevaricato ”, alegó.

Julián Palacín: “Estamos evaluando llamar al fiscal de prevención del delito”

En otro momento, Julián Palacín refirió que podrían convocan al fiscal de prevención del delito para que analice las pretensiones de Fuerza Popular y Keiko Fujimori.

“ Estamos evaluando llamar al fiscal de prevención del delito porque ya técnicamente los jueces electorales de los 134 recursos que ingresaron dentro del plazo han resuelto 113. Faltan 20 recursos, con esos recursos que se solucionan en menos de un día se podría proclamar presidente de a Pedro Castillo Terrones”, apuntó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.