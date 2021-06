El abogado de Perú Libre, Aníbal Torres, sostuvo que supuestos juristas plantean desconocer las normas electorales ampliando el plazo para los recursos. Aseguró que ningún pedido de nulidad ha sido aprobado por estar mal planteado y el propio JEE puede declarar improcedentes las apelaciones.

Un grupo de juristas dice al JNE y los JEE que apliquen la concepción moderna del derecho para resolver los pedidos de nulidad. ¿Qué implica?

Han sacado un comunicado diciendo barbaridades. Me preocupa la situación de Domingo García Belaunde. ¡Cómo va a avalar esas incoherencias! En ese grupo hay fujimoristas, golpistas que fueron sacados del gobierno por la población como Flores Aráoz y otros, intrascendentes en el derecho.

¿Qué parte del texto es para usted una barbaridad?

Dicen que el JNE no puede resolver únicamente en base a razones formalistas y directivas administrativas. Con eso quieren decir que el JNE tiene que resolver de otras formas distintas al ordenamiento jurídico electoral, y que se puede aceptar recursos de nulidad fuera de las 20 horas, que era el plazo. Con eso mutilan la Constitución.

¿Quieren desconocer las normas electorales?

Exacto. Los supuestos constitucionalistas están pidiendo que los JEE y el JNE no se sujeten a la normatividad y deben administrar justicia sin tomar en cuenta las normas administrativas.

¿El JNE emitió resolución zanjando lo del plazo?

Eso ya está superado. No hace una falta una resolución, pues la ampliación que habían acordado en la mañana del viernes 11 no se publicó, por lo que no entró en vigencia; y lo que acuerdan en la tarde, revocando la decisión de la mañana, tampoco se publicó porque no constituye ninguna norma.

¿Cuántos recursos de nulidad han sido rechazados?

En los JEE no se ha declarado fundada ninguna nulidad planteada por Fuerza Popular, porque no lo han presentado con arreglo a ley. En algunos casos, la personera legal no ha firmado, en otros no han pagado la tasa de 1.100 soles por recurso de nulidad... y en todos los casos no han presentado ninguna prueba de los hechos alegados en su solicitud.

Pero están apelando.

Hasta esta mañana (de ayer) había cerca de 180 apelaciones y eso se va a incrementar pues tienen derecho a apelar dentro de los tres días de publicada la resolución contra la nulidad. Eso puede subir al JNE, que tiene a su vez tres días para resolver. Y como son muchas, razonablemente se puede extender el plazo 3 o 6 días más, pero en el transcurso de esta semana y la próxima el JNE tiene tiempo suficiente.

Entonces, ¿no van a demorar mucho en resolver?

Así es, son recursos extraordinariamente fáciles de resolver. Si a un policía de tránsito le digo cuáles son las normas aplicables, lo resuelve en un dos por tres. Los miembros del JNE son profesionales del derecho, de manera que deben hacerlo con rapidez. No pueden aceptar argumentaciones pidiendo al jurado que anule sus propias decisiones.

¿Cuál es el error en que más incurren?

Están alegando que se admitan los recursos después de las 20 horas del miércoles 9, pero la resolución 363-2020 JNE del 16 de octubre del 2020, en el art. 9 sobre tiempo en las actuaciones procesales, dice en el art. 9-2 que son horas hábiles las comprendidas entre las 8 y las 20 horas, lo dice expresamente.

Eso es un motivo fuerte de discrepancias.

La petición de Fuerza Popular es que el JNE diga que los recursos no se presentan hasta las 20 horas, sino que lo prorrogue para beneficiar a Fujimori, eso es lo que están pidiendo en sustancia y eso no puede ser.

En la web del JNE hay 864 pedidos ya resueltos.

Eso se ha resuelto en primera instancia por el JEE. Contra la resolución del JEE cabe la apelación, pero solo es concedido si se presenta con los requisitos de ley, de lo contrario el propio JEE declara su improcedencia y ahí queda el caso.

¿Puede ser que la apelación no pase al JNE?

Existen casos en que el JEE no ha admitido la apelación porque no han presentado los requisitos de procedibilidad, que en este momento no le digo porque sería instruir a los abogados de Fuerza Popular. Ellos han presentado mal sus recursos y no les han admitido.

En algunos casos han presentado el mismo voucher en localidades distintas.

Hasta el momento se han detectado 30 de esos casos. Esa es una conducta delincuencial, los JEE deben remitirlo al Ministerio Público para que investigue, porque hay un ilícito procesal. No se puede permitir que un solo voucher lo hayan utilizado para dos recursos de nulidad.

¿Ese tipo de casos son rechazados de plano?

Si el juez electoral lo admite, estaría prevaricando. Muchos recursos los presentaron sin adjuntar las tasas. Con las apelaciones están haciendo lo mismo, sin adjuntar la tasa, que es otra tasa. Esas son rechazadas y no pasan al JNE.

Keiko dijo que el JNE verá más de 800 pedidos de nulidad.

No todos van a llegar al JNE. Están afectando el debido proceso. Los organismos electorales tendrían que aplicar la multa correspondiente por estar entorpeciendo la justicia.

El lunes 21 se verá el pedido de prisión de Fujimori, ¿el clima electoral influye?

Al decir que se influye en la elección, al seguir el proceso a Keiko, están actuando en contra de la Constitución. Nadie puede interferir en las decisiones del órgano jurisdiccional. Todos los que han delinquido tienen que ser procesados. La señora Fujimori no tiene inmunidad, el proceso judicial no se puede paralizar.

Está en juego su libertad.

Ella está acusada por delitos graves como organización criminal, lavado de activos. En el mundo dicen que en el Perú una persona procesada por graves delitos puede postular a la presidencia y eso nos causa un daño moral.

Sin embargo, insisten en hablar de fraude.

Lo que están buscando es retardar la proclamación de Pedro Castillo para buscar argucias de fraude, pero hasta el momento no han probado ningún acto de esa naturaleza.

¿Ustedes consideran que ya hay un ganador?

Quien ha ganado es el Perú y han perdido los delincuentes. La organización delictiva integrada por asesinos, secuestradores, esterilizadores de mujeres sin su consentimiento, los corruptos, los narcotraficantes, los que no pagan sus impuestos, ellos son los que están aterrados con esta elección.

