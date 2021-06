Betssy Chávez: Keiko Fujimori quiere generar crisis política, declararse perseguida y pedir asilo

La congresista electa por Tacna Betssy Chávez Chino llamó a la población a la calma y pidió respeto a la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones, que aún no proclama a Pedro Castillo como ganador de las elecciones presidenciales. Responsabilizó a la contendora Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, de generar un clima de incertidumbre y zozobra, debido a sus reclamos y pedidos de nulidad de actas electorales.

”Sustenta sus pedidos de nulidad en fundamentos irrisorios. Dice que las firmas de los miembros de mesa no son exactamente iguales a las de sus documentos de identidad (DNI). ¡Por favor! Ni siquiera la firma de ella es idéntica a la de su DNI”, indicó.

Para Chávez, la intención de Fujimori es crear una crisis política, declararse una perseguida política y luego pedir asilo en otro país para huir de sus problemas judiciales . Invocó a los ciudadanos mantenerse cautos, pero vigilantes y cuidar también su salud en medio de la pandemia que afecta con más fuerza a las ciudades del sur del país.

Mientras el jurado no declare a Castillo ganador, no se evaluarán los cuadros para la prefectura y subprefecturas en Tacna. En la actualidad, Chávez no ejerce más la vocería oficial del partido Perú Libre. Renunció el pasado sábado y dicha organización designó en su reemplazo a Alex Paredes Gonzales, parlamentario electo por Arequipa.